Челябинцев приглашают принять участие в конкурсе на самый красивый сугроб

Необычный конкурс объявили в Екатеринбурге – на самую красивую фотографию сугроба. Присоединиться к участию в соседи приглашают челябинцев, тюменцев и жителей других регионов.

Конкурс на самый красивый сугроб продлится до 22 марта. Участникам необходимо сфотографировать сугроб на улице города и выложить его на одной из своих страниц в соцсетях с хештегом #КрасивыйСугроб. Победителя выберут дворники. Итоги подведут 23 марта. Главными критериями станут высота сугроба, его цвет, качество снега и фактура.

По словам организаторов, поводом для конкурса стало большое количество сугробов на улицах уральских городов. К участию в конкурсе принимаются фотографии сугробов из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Кургана и других городов Урала.

У жителей Челябинска есть все шансы побороться за призовые места. Снежными кучами завален весь город. Желающим принять участие в конкурсе нужно поторопиться.

Глава Челябинска Владимир Елистратов на состоявшемся сегодня, 4 марта, аппаратном совещании в администрации города обратился к чиновникам и руководителям предприятий, ответственным за уборку снега, с просьбой разобраться со снежными завалами к Международному женскому дню. А вдруг успеют?