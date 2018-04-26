Челябинцы пожаловались на сбои в работе частного перевозчика. В управлении транспорта будет рассмотрен договор на расторжении договора.

В Управление транспорта поступают обращения челябинцев, с жалобами на нестабильную работу маршрута № 86 Мехколонна – Шершни – Мехколонна.

В ходе проведения оперативного мониторинга было зафиксировано, что маршрут работает с увеличенными интервалами до 40 минут, это нарушение условий договора. Кроме того, на конечной остановке «Мехколонна» было выявлено более 20 стоящих машин данного маршрута.

«Поскольку данный перевозчик не способен обеспечить стабильную работу маршрута, управлением транспорта будет рассмотрен вопрос о расторжении с ним договора на право обслуживания данного маршрута», - сообщили в управлении транспорта.

Отметим, что на участке ЮУрГУ – Мехколонна горожане могут воспользоваться услугами муниципального автобусного маршрута № 2. Стоимость проезда, на котором составляет 23 рубля, действуют льготы и транспортные карты.

В случае необходимости на маршрут № 2 ООО «ЧелябГЭТ» выведет дополнительные машины.

В микрорайон Чурилово также можно добраться маршрутами частных перевозчиков № 20, 34, 62, муниципальным автобусом № 34.