Челябинка – Текслеру об имитации раздельного сбора мусора: Нас держат за идиотов?

Жителей одного из дворов Челябинска обманывают, имитируя раздельный сбор мусора. Об этом челябинка рассказала временно исполняющему обязанности губернатора Алексею Текслеру на его странице в Инстаграме.

«У нас во дворе на Академика Сахарова ввели раздельный сбор мусора. Снаружи контейнер разделён на 3 части, а внутри один резервуар. За кого нас жителей принимают? За идиотов?», - написала челябинка в аккаунте врио губернатора в Инстаграме.

Напомним, буквально сегодня Алексей Текслер в ходе посещения АО «Втор-Ком» заявлял о необходимости показать жителям, что отсортированный во дворах мусор нигде не смешивается и в таком, «чистом», виде доходит до переработки.

«Я категорически против таких подходов, когда люди стараются, разделяя мусор, а на полигонах он потом смешивается. Люди должны видеть результат своих стараний», - подчеркнул глава региона.

Догадывается ли Алексей Текслер, что в Челябинске в некоторых дворах ситуация в точности наоборот – жители рассортировывают мусор, а коммунальщики их усилия сводят на нет. И кто же после этого будет заниматься, как выясняется, бесполезным делом?

В территориях ситуация со сбором и разделением мусора еще более плачевная. Жители Каслей сообщили врио губернатора, что у них закрыли городскую свалку. «Оставили одни баки, и те, которые относятся к многоквартирным домам», - поделились проблемой горожане. В еще более плачевной ситуации оказались жители частного сектора. Им некуда убирать мусор, который они соберут после весенних субботников.