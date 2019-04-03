Челябинка – Текслеру об имитации раздельного сбора мусора: Нас держат за идиотов?
Жителей одного из дворов Челябинска обманывают, имитируя раздельный сбор мусора. Об этом челябинка рассказала временно исполняющему обязанности губернатора Алексею Текслеру на его странице в Инстаграме.
«У нас во дворе на Академика Сахарова ввели раздельный сбор мусора. Снаружи контейнер разделён на 3 части, а внутри один резервуар. За кого нас жителей принимают? За идиотов?», - написала челябинка в аккаунте врио губернатора в Инстаграме.
Напомним, буквально сегодня Алексей Текслер в ходе посещения АО «Втор-Ком» заявлял о необходимости показать жителям, что отсортированный во дворах мусор нигде не смешивается и в таком, «чистом», виде доходит до переработки.
«Я категорически против таких подходов, когда люди стараются, разделяя мусор, а на полигонах он потом смешивается. Люди должны видеть результат своих стараний», - подчеркнул глава региона.
Догадывается ли Алексей Текслер, что в Челябинске в некоторых дворах ситуация в точности наоборот – жители рассортировывают мусор, а коммунальщики их усилия сводят на нет. И кто же после этого будет заниматься, как выясняется, бесполезным делом?
В территориях ситуация со сбором и разделением мусора еще более плачевная. Жители Каслей сообщили врио губернатора, что у них закрыли городскую свалку. «Оставили одни баки, и те, которые относятся к многоквартирным домам», - поделились проблемой горожане. В еще более плачевной ситуации оказались жители частного сектора. Им некуда убирать мусор, который они соберут после весенних субботников.
«Сжигать его нельзя! Или они должны все везти его прицепами в эти баки у многоквартирных домов? Тогда это будет настоящий мусорный коллапс! Или есть другая версия - везти его на природу, в леса, поля или должны везти в Кыштым!? Ну бред! Верните нам свалку! И обяжите его (мусор – прим. ред.) правильно утилизировать, а не сжигать и травить народ», - обращаются к Алексею Текслеру каслинцы.