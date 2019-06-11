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Челябинск будет встречать гвардейцев 19-го века во главе с графом Комаровским

В Челябинске завтра, 12-го июня, в 11 утра состоится стилизованное шествие регионального управления Росгвардии, приуроченное ко Дню России и 250-летию со дня рождения первого командующего внутренней стражей Российской Империи графа Комаровского. Сопровождать колонну будет оркестр Рогсвардии Челябинской области.

Облаченные в форму времен правления Александра I, с моделями мушкетов и флагами, росгвардейцы будут шествовать по пешеходной части улицы Кирова - от площади Ярославского до Законодательного собрания региона. Возглавит колонну облаченный в офицерский мундир росгвардеец, который сыграет почетную роль Евграфа Федотовича Комаровского.

Как отмечают в пресс-службе Росгвардии Челябинской области, предстоящее событие призвано показать преемственность поколений, историю становления ведомства и поздравить челябинцев с Днем России.

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