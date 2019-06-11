Челябинск будет встречать гвардейцев 19-го века во главе с графом Комаровским
В Челябинске завтра, 12-го июня, в 11 утра состоится стилизованное шествие регионального управления Росгвардии, приуроченное ко Дню России и 250-летию со дня рождения первого командующего внутренней стражей Российской Империи графа Комаровского. Сопровождать колонну будет оркестр Рогсвардии Челябинской области.
Облаченные в форму времен правления Александра I, с моделями мушкетов и флагами, росгвардейцы будут шествовать по пешеходной части улицы Кирова - от площади Ярославского до Законодательного собрания региона. Возглавит колонну облаченный в офицерский мундир росгвардеец, который сыграет почетную роль Евграфа Федотовича Комаровского.
Как отмечают в пресс-службе Росгвардии Челябинской области, предстоящее событие призвано показать преемственность поколений, историю становления ведомства и поздравить челябинцев с Днем России.