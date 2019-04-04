Челябинск готовится во всеоружии встретить клещевой сезон-2019

Челябинск готовится к противоклещевой обработке, которая будет производится на территории мегаполиса в два этапа. Первая «волна» акарицидных обработок традиционно придется на апрель-май, вторая - на август-сентябрь.

Как отмечает пресс-секретарь управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Челябинска Евгения Шестопалова, обработки проводятся в те периоды, когда клещи наиболее активны и опасны.

В настоящее время уже составлен перечень объектов и территорий, которые обработают акарицидными препаратами в 2019 году. Их общая площадь - 439 гектаров, в том числе 218 гектаров на территории Челябинска опрыскают во время первого этапа.

В Калининском районе против клещей обработают почти 70 гектаров, в Ленинском - 50,7 гектара, в Курчатовском - 31. Площадь акарицидной обработки на территории Металлургического района составит около 22-х с половиной гектаров, Тракторозаводского - 22, 3 гектара. В Центральном районе против опасных членистоногих обработают 11,3 гектара.

Тем временем, специалисты напоминают, что акарицидная обработка не гарантирует стопроцентную защиту от укусов клещей, которые являются переносчиками смертельно опасных заболеваний - клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Самым эффективным способом защиты от энцефалита является вакцинация. Кроме того, не стоит забывать и о соблюдении мер безопасности - нужны «правильная» экипировка (чтобы были закрыты все участки тела), регулярные (через каждые час-полтора) само- и взаимоосмотры, обязательно - противоклещевые средства защиты (препараты, которые отпугивают или убивают клещей).

Чтобы узнать, заражен ли укусивший вас клещ энцефалитом или боррелиозом, нужно сдать его в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», которая находится по адресу: Челябинск, улица Свободы, 147 (телефон: 237-34-76).

В преддверии клещевого сезона-2019 специалисты Роспотребнадзора предупредили южноуральцев, что первыми жертвами нападений опасных членистоногих могут стать жители южных районов региона: Чесменского, Варненского, Брединского, Нагайбакского. Ведь именно на юге области снег тает раньше всего. Проснувшиеся клещи - оголодавшие и полные сил - просыпаются и начинают «охоту».