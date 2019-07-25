Челябинск примет международный онкологический конгресс и подпишет противораковую декларацию

Челябинск готовится принять международный онкологический конгресс, который состоится в рамках мероприятий председательства России в организациях ШОС и БРИКС. Итогом события станет подписание челябинской противораковой декларации.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, подготовку к событию уже началась. Руководитель региона Алексей Текслер вчера, 24-го июля, встретился с ведущими специалистами по лечению рака и представителями Евразийской федерации онкологии и обсудил с ними организационные вопросы предстоящего форума.

В совещании приняли участие директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан, главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины», академик РАН Андрей Важенин, известные челябинские врачи-онкологи. Участники встречи обсудили основные организационные вопросы и «дорожную карту» по подготовке к конгрессу.

Как отметил Алексей Текслер, не только в России, но и в странах ШОС и БРИКС новообразования занимают второе место среди основных причин смертности населения. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин также подчеркнул, что нужно реализовать общенациональную программу по борьбе с этим недугом.

«Мне особенно приятно, что ведущие онкологи, люди с мировым именем, вышли с предложением провести в Челябинске в 2020 году большой онкологический конгресс стран-участниц ШОС и БРИКС. У нас работает одно из ведущих учреждений страны - областной центр онкологии и ядерной медицины. Есть современное оборудование для протонного лечения, позитронно-эмиссионной томографии. Есть мощная производственная база компонентов, которая развивается совместно с госкорпорацией «Росатом». Наконец, есть признанные специалисты, способные двигать вперед эту отрасль медицины», - подчеркнул Алексей Текслер.

Фото с сайта правительства Челябинской области