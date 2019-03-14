Челябинск сковали десятибалльные пробки
Челябинск сковали многокилометровые пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на дорогах города множество аварий, из-за которых 10-бальные пробки.
Виной дорожного коллапса стали сильные снегопады. Ночь, по данным челябинского гидрометцентра, по области прошли осадки в виде дождя и мокрого снега. Уровень снежного покрова в отдельных районах составил три сантиметра
Сегодня, 14 марта, с приходом южного циклона ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами очень сильные, налипание мокрого снега на провода, на дорогах сильная гололедица.