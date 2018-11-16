Челябинск встретил главу минприроды РФ "черным небом"

Челябинская область встретила министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ) первой степени опасности. НМУ объявлены в пяти городах региона.

Как сообщили агентству Урал-пресс-информ» в региональном управлении Росприроднадзора, начавшиеся еще два дня назад НМУ в Челябинске и Магнитогорске продлены до вечера пятницы.

Кроме того, неблагоприятные метеоусловия установились в Сатке, Карабаше (до 14 часов) и Коркино (до 19 часов 16 ноября).

В такой период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Сегодня, 16 ноября, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин приехал с визитом в Челябинскую область. С утра он вместе с губернатором Борисом Дубровским посетил Челябинский металлургический комбинат и Мечел-кокс. Разговор шел о снижении воздействия промышленников на атмосферный воздух.

Кобылкин на ЧМК

Вместе с чиновниками предприятие посещает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В настоящий момент они отправились на Челябинскую городскую свалку, которая находится в центре города и была закрыта в сентябре 2018 года.

Мы - на свалку, подписал свое фото Бурматов

В настоящий момент идет согласование единственного исполнителя работ по проектированию и рекультивации челябинской свалки. Ранее Борис Дубровский попросил содействия у полпреда Николая Цуканова по ускорению процедур, чтобы основные технические стадии рекультивации были завершены до проведения саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт.