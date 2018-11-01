Дубровский попросил полпреда Цуканова помочь снизить эко-риски для южноуральцев

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился к полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову с просьбой помочь решить ряд вопросов, которые позволят снизить экологические риски для здоровья южноуральцев.

С докладом об актуальных проблемах и принимаемых решениях главва региона выступил сегодня, 1 ноября, на совещании у полпреда.

Борис Дубровский отметил, что для выполнения поставленной президентом задачи по повышению продолжительности жизни населения необходимо минимизировать экологические риски для здоровья.

Согласно исследованию, проведенному Роспотребнадзором по заказу правительства, наибольшие риски связаны с загрязнением атмосферного воздуха, особенно при неблагоприятных метеоусловиях. «Риски по воде и почве признаны приемлемыми, однако рекомендован регулярный химический и санитарный мониторинг», - отметил губернатор.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске остается высоким. Регион выбра в качестве пилотного для отработки методики выполнения сводных расчётов загрязнения воздуха и их применения при квотировании выбросов. Давно ожидаемый проект изменения в закон Госдума планирует рассмотреть до конца года.

Область сформировала Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов. Ряд предприятий заявил о проведении экологического аудита и реализации экологических программ.

В 2019 году Челябинск мониторинг ситуации в Челябинске будут вести 11 стационарных и 4 мобильных поста (Гидрометом рекомендовано 20 постов на территории города). Решается вопрос обновления транспортной системы города Челябинска. Сформирован перечень мероприятий по реконструкции улично-дорожной сети, переходу общественного транспорта (автобусов) на газомоторное топливо, обновлению парка и контактной сети электротранспорта.

«Между тем, сформирована позиция федерального Минфина о возможности реализации транспортно-дорожных мероприятий только за счёт региональных бюджетов. Это крайне затрудняет работу по снижению выбросов от автотранспорта», - обратил внимание полпреда на эту проблему губернатор и попросил поддержки в решении данного вопроса.

Кроме того, Борис Дубровский отметил недостаточность прилагаемых усилий по реабилитации водных объектов при рассмотрении Нацпроекта «Экология». «Особенно это касается крупных городов с большой антропогенной нагрузкой, модернизации очистных сооружений канализации, а это уже напрямую влияет на условия жизни населения», - подчеркнул губернатор и также попросил поддержать область по решению этой проблемы.

Глава региона остановился и на реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Борис Дубровский рассказал, что в сентябре была закрыта свалка, находящаяся в центре Челябинска. «В недавнем периоде возникали определённые сложности в налаживании новых потоков отходов, привлечении надежных подрядчиков, но в настоящее время ситуация стабилизирована, вывоз на лицензированный полигон осуществляется регулярно», - отчитался глава региона.

Он отметил, что уже завершены инженерные изыскания, ведётся согласование единственного исполнителя работ по проектированию и рекультивации Челябинской свалки. «Здесь очень важно Ваше содействие, Николай Николаевич, по ускорению процедур, чтобы основные технические стадии рекультивации были завершены до проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году», - обратился к полпреду губернатор.