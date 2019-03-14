Челябинск ждет два этапа противоклещевой обработки и массовая вакцинация

Челябинск в новом клещевом сезоне ждет два этапа акарицидной обработки территорий. Первый начнется по традиции в конце весны-начале лета. Второй придется на конец августа-начало сентября.

Как отметил вчера, 14 марта, на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» начальник отдела мероприятий по вопросам безопасности населения городского УБЖ Дмитрий Литвяков, обработка возможна только при сухой погоде. Первым делом в столице Южного Урала обработают кладбища. Как правило, эта работа начинается еще в апреле.

В 2019 году площадь территорий в Челябинске, которые будут обработаны акарицидными препаратами, увеличили на 89 гектаров, по просьбе жителей добавив в список сквер Никольская роща в Калининском районе, новые участки прибрежной зоны реки Миасс. Не проигнорировали и обращение главы Ленинского района – в этом году от нашествия клещей защитят и парк «Плодушка».

По словам Дмитрия Литвякова, в общей сложности в столице Южного Урала обработают 1339,72 гектара (в прошлом году эта цифра составляла около 1250 гектаров).

Двухэтапная акарицидная обработка в Челябинске проводится в течение трех лет. Эта профилактическая мера оказалась эффективной - число укушенных на территории города резко сократилось (в прошлом году - на 32,4 процента по сравнению с 2017-м). Наибольшее число укусов регистрируется в жилых зонах - как в частном секторе, так и возле многоквартирных домов.

Как подчеркнул Дмитрий Литвяков, акарицидная обработка не дает стопроцентную защиту, это скорее подстраховка. Тем более что членистоногие мигрируют с одной территорию на другую с переносчиками. Животные и птицы могут перенести маленького кровососа с необработанного участка на тот, где уже были проведены и саночистка, и обработка акарицидными препаратами.

Дмитрий Литвяков вспомнил прошлогодний случай, когда на его заместителя клещ заполз прямо в троллейбусе. Случается, что членистоногих в город завозят грибники, сами не получившие укуса.

В прошлом году во всей Челябинской области акарицидные обработки были проведены на высоком уровне - было обработано в общей сложности семь тысяч гектаров (это несколько меньше, чем раньше). Благодаря предпринимаемым мерам улучшилась ситуация в садоводческих кооперативах и на кладбищах региона.

Самой же действенной мерой защиты от заболеваний клещевыми энцефалитом и боррелиозом является вакцинация.

Как сообщила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни регионального минздрава Ольга Яворская, в этом году в Челябинской области планируется привить против клещевого энцефалита почти 147 тысяч человек, в том числе 75 тысяч детей. По ее словам, около 47 тысяч южноуральцев, в том числе 27 тысяч детей, будут вакцинированы, около ста тысяч человек (включая 47 тысяч 320 детей) – пройдут ревакцинацию.

В ушедшем году прививки получили 153 тысячи жителей Челябинской области, из них около 45 тысяч детей (32 тысячи детей - за счет областного бюджета).

В 2016-2017 годах бесплатно, за счет средств областного бюджета, на Южном Урале прививали только детей дошкольного возраста - трех-четырех лет (в данном случае речь о первичной двукратной вакцинации). Также бесплатно первые ревакцинирующие дозы получали дети четырех-пяти лет.

В 2018 году к детям, которых защитили от клещевого энцефалита за счет средств регионального бюджета, добавились ученики первых-вторых классов - они бесплатно прошли вторую ревакцинацию.

Традиционно из средств областного бюджета на вакцину против клещевого энцефалита выделяются немалые средства. С 2016-го – от 35-ти до 51-го миллиона рублей. В этот период закупалось от 82-х до 150-ти тысяч доз.

В настоящее время ведется закупка вакцины на 36 миллионов 372 тысячи рублей. Препараты традиционно хранятся на областном аптечном складе, откуда расходятся по аптекам Челябинской области.

В 2019 году вакцина в аптеках региона продается только отечественная. У нее, заверила Ольга Яворская, высокая эффективность. Цена варьируется от 450-ти до 500 рублей. Если ставить прививку в частном медицинском центре, то платить нужно на месте - вакцина там есть. Если прививаться в поликлинике по месту жительства - нужно покупать препараты самим и приносить с собой. Сама услуга бесплатная.