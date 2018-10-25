Челябинская Кировка избавится от киосков, проводов и рекламы

Челябинская Кировка – визитная карточка мегаполиса – в этом году изменит внешний вид. Пешеходная улица избавится от портящих ее облик торговых точек, рекламных баннеров и штендеров, а провода спрячутся под землю.

Вокруг деревьев появятся нарядные ограждения, а все пространство пешеходной части улицы Кирова заполнит праздничная иллюминация.

Как отметил на состоявшемся вчера, 24 октября, выездном совещании начальник управления культуры администрации города Челябинска Дмитрий Назаров, впервые иллюминация появилась на Кировке в прошлом году. К предстоящим новогодним каникулам праздничное освещение вернется сюда – с новыми элементами.

По словам председателя комитета градостроительства и архитектуры городской администрации Сергея Репринцева, в настоящее время по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского разрабатывается концепция реконструкции центральной части южноуральской столицы к саммитам ШОС и БРИКС. В общую концепцию включена и Кировка.