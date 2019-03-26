Челябинская область готовится к паводку

В Челябинской области продолжается активная подготовка к весеннему половодью. В ряде городов уже проведены мероприятия по распиловке льда и взрывным работам.

Сегодня, 26 марта, в Троицке на реке Уй проводилась распиловка льда. Активное участие в этом важном деле приняли специалисты седьмого отряда федеральной противопожарной службы.

«На сегодняшний распиловка - это один из самых экологичных и эффективных методов ослабления льда. Технология включает в себя: определение места и направление пиления льда (как правило, затороопасные участки водоемов), расчистку ледового полотна и непосредственно пиление. В ходе работ пропиливается 2/3 толщины ледового покрова. При половодье этого достаточно, чтобы вода проломила лед, и он разделился на небольшие фрагменты, которые не будут представлять угрозы для мостов и других сооружений на ее пути», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В Аше на реке СИМ проводились взрывные работы. Однако именно подрыв льда считается одним из самых эффективных способов минимизации негативных последствий паводкоопасного периода, в том числе снижения риска образования ледяных заторов и подтопления участков жилого сектора.

Весеннее половодье 2019 года на Южном Урале обещает быть непростым. Осложнение ситуации возможно на территории 31 населенного пункта. Во всех муниципалитетах Южного Урала проведена большая подготовительная работа. Созданы резервы финансовых и материальных ресурсов. Проверена работоспособность систем оповещения населения. На особом контроле - состояние гидротехнических сооружений.