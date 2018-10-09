Челябинская область направит более пяти миллиардов рублей на сохранение региональных льгот

Правительство Челябинской области направит более 5 миллиардов рублей на сохранение действующих пособий и скидок и введение дополнительных льгот.

Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский, выступая перед ветеранским активом в честь Международного дня пожилого человека. Глава региона отметил, что выполнить все обязательства в полном объеме позволяют успехи в экономике, достигнутые за последние четыре года.

Законодательное собрание области утвердило внесенные губернатором поправки в региональные законы, сохраняющие меры социальной поддержки для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет, независимо от факта получения ими страховой пенсии.

«Сохраняется скидка на проезд на электричках и местном общественном транспорте для пенсионеров-садоводов, отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны гарантируется единовременная выплата на текущий и капитальный ремонт жилья, а для ветеранов труда и военной службы, а также ветеранов труда Челябинской области сохраняются ежемесячные денежные выплаты», - напомнил Борис Дубровский. По его словам, расходы областного бюджета на перечисленные меры социальной защиты превысят пять миллиардов рублей.

По решению Бориса Дубровского в ближайший год приоритетами правительства станут: улучшение жизни ветеранов и пожилых людей; решение экологических проблем; развитие инфраструктуры в районах и городах области – будет расширена программа «Реальные дела»; отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов для Челябинска; здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.