Челябинская область организует пресс-тур для иностранных СМИ

Впервые Челябинская область проведет пресс-тур для шеф-корреспондентов иностранных СМИ. Восемь представителей газет, теле- и радиокомпаний из Китая, Индии, Вьетнама, ОАЭ и Белоруссии проведут на Южном Урале три очень насыщенных дня. Пресс-тур для них организует Центр развития туризма Челябинской области при содействии МИД России и регионального Министерства культуры.

Поездка состоится с 11 по 13 июля, и за этот короткий срок представители зарубежной прессы увидят основные достопримечательности Челябинской области – горы и озёра, уникальное златоустовское оружие и метеорит, упавший в озеро Чебаркуль в 2013 году. Главным новостным поводом станет IV Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия, который проходит в Златоусте.

Первый день путешествия будет посвящён областному центру – Челябинску. В программе – экскурсия по Государственному историческому музею Южного Урала, где хранится самый большой осколок метеорита, прогулка по Кировке с подъёмом на смотровую площадку Челябинск-Сити, дегустация русской кухни.

Второй день начнётся с посещения озера Тургояк и загадочного острова Веры. Следующая точка путешествия – единственный в России Музей пельменя (г. Миасс). Гости продегустируют любимое россиянами блюдо с разными начинками и сами научатся лепить пельмени.

От гастрономического туризма – к активному. После короткого переезда в город Златоуст – туристов ждёт несложное восхождение по экологической тропе на Чёрную скалу. Со смотровой площадки будет виден весь хребет Большой Таганай – ежегодно эти горы посещают более 120 000 человек.

Третий день пройдёт в Златоусте. Участники пресс-тура побывают на Златоустовской оружейной фабрике и оценят личную коллекцию ножей директора ЗОФ Валерия Томеи, посетят башню-колокольню и позвонят в колокол на счастье. Финальной точкой станет Бушуевский фестиваль.