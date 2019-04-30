Челябинская область работает над «майскими указами» президента

Общественная палата Челябинской области провела расширенное пленарное заседание, одним из ключевых вопросов которого стал анализ мероприятий, направленных на реализацию «майских указов» президента России Владимира Путина.

Новые «майские указы» были подписаны президентом Российской Федерации 7 мая 2018 года, сразу после инаугурации. Глава государства поручил правительству обеспечить достижение девяти национальных целей развития до 2024 года. Это - устойчивый естественный рост численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно, ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, осуществляющих инновации, до 50 процентов, ускоренное внедрение цифровых технологий, вхождение России в число пяти крупнейших экономик, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не больше четырех процентов, создание в базовых отраслях высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора.

На особом контроле

Вопрос по реализации региональных программ взят Общественной палатой Челябинской области на особый контроль. Сформирована рабочая группа, ее члены включены в состав отраслевого проектного комитета, для каждой региональной составляющей назначен куратор. Задача общественников - подготовить конструктивные предложения по реализации указов.

«Челябинская область включилась в реализацию 52 проектов. Мы привлекли федеральное финансирование. В 2019 году на эти цели бы получим десять миллиардов рублей. Учитывая региональную составляющую, эта сумма составит 16 миллиардов рублей. Работа ведется не только на уровне правительства Челябинской области. Активно в работу включились муниципалитеты. С ними уже заключено порядка 100 соглашений. На реализацию муниципальной составляющей заложено четыре миллиарда рублей. Работа предстоит огромная. Ее нужно синхронизировать и по вертикали и по горизонтали», - отметила первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

«У нас созданы рабочие группы. Каждый может предлагать, как улучшить национальные проекты. На федеральном уровне от нас ждут активности. У меня есть предложение по каждому из проектов приглашать к нам на заседание куратора, чтобы они рассказывали, как идет их реализация», - сказал председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Стратегический аудит вам в помощь

Чтобы максимально повысить эффективность национальных проектов, в работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области появилось новое направление – стратегический аудит.

«Это прежде всего мониторинг исполнения указов. На конференции в Москве, которая состоится в сентябре 2019 года, будет утверждена методология мониторинга. Она пока она утверждается. Национальные проекты вступили в силу с первого января этого года. На пути их реализации много подводных камней и марафон по выполнению поставленных задач мы начинаем с не очень оптимистичных цифр», - отметил председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин.

Алексей Лошкин приводит общероссийский данные за 2018 год. Индекс промышленного производства вырос всего на 0,8 процента, оборот в розничной торговле снизился на 1,6 процента. Отток частного капитала из России превысил 67 миллиарда рублей. Рост инфляции составил 5,2 процента.

«Национальная цель – снижение бедности. Наша задача – войти в пятерку регионов-лидеров по реализации «майских» указов. Также стоит цель достигнуть темпов экономического роста и к 2021 году достигнуть уровня мировых стран», - добавил Лошкин.

Чтобы видеть реальное положение дел в регионе по реализации «майских указов» президента, первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко предложил заседания Общественной палаты с привлечением специалистов по каждому из направлений национальных проектов проводить в режиме онлайн. Чтобы было прозрачно и понятно. И каждый житель региона понимал, какая работа ведется на Южном Урале.

Форум «Чистая страна» станет ежегодным?

Также на расширенном пленарном заседании были подведены итоги федерального экологического форума «Чистая страна», который прошел в Челябинске 19 апреля. На нем были сформулированы конкретные предложения по улучшению экологической обстановки. Они лягут в основу поручений для представителей всех ветвей власти.

«Участие в масштабном мероприятии приняли более 600 экологов со всей страны, а также общественники, представители органов федеральной и региональной власти. Наиболее активно обсуждаемыми темами форума стали вопросы обращения с твердыми бытовыми отходами, проблема загрязнения атмосферного воздуха, законопроект о квотировании выбросов и необходимость экологического образования», - отметил член ОПРФ, член Общественной палаты Челябинской области Феликс Панов.

Также на дискуссионных площадках участники форума обсудили новый подход к сокращению выбросов в атмосферный воздух промышленными предприятиями, введение системы квотирования выбросов. Эта инициатива региона была озвучена на экологическом Госсовете в декабре 2016 года. Предложение предусматривает учет всех источников выбросов и распределение квот между предприятиями. При этом суммарный размер выбросов не должен превышать установленные нормативы загрязнения атмосферного воздуха.

На дискуссионной площадке также обсуждался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Челябинская область, как и большинство регионов страны, с 1 января 2019 года перешла на новую систему. Как отметил на форуме глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, более 80% субъектов РФ вошли в реформу. Ещё 8 субъектов завершат настройку системы до 2020 года.

Итоги обсуждения экологических задач подвели во время встречи с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Региональную ОП на мероприятии представил Феликс Панов. Одним из итогов дискуссии стало решение о том, что форум «Чистая страна» станет ежегодным.

Работать не в кабинетах, а «в полях»

Еще один вопрос, который затронули участники пленарного заседания – это проект «Дни региональной Общественной палаты в муниципальном образовании». Об особенностях его реализации рассказал первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области, председатель президиума Совета общественных палат муниципальных образований Челябинской области Николай Дейнеко. На сегодняшний день состоялось уже четыре выезда в территории, это Южноуральск, Касли, Аргаяшский район и Куса.

Целью таких выездов является оказание помощи местным жителям в решении самых разнообразных проблем. В каждой из территорий делегация Общественной палаты проводит полный рабочий день: организует прием граждан по личным вопросам, юридическую консультацию, круглые столы на социально значимые темы и встречи с представителями власти. По итогам выездов составляется протокол с рекомендациями, формируется поэтапный выход из озвученных местными жителями проблем.

«Это новый формат общения. Этот проект востребован. У нас очень сильные эксперты. Также нами уже принято решение на такие встречи приглашать специалистов федерального уровня. Очень много людей из Москвы готовы подключиться и помогать в Челябинской области решать проблемы. Люди должны знать, что Общественная палата в регионе есть и она активно работает. Мы беремся решать глобальные проблемы. И очень хотим, чтобы наши коллеги на местах были также активны»», - сказал Николай Дейнеко.

Членами Общественной палаты было принято решение, что дальнейшие подобные выезды в территории станут тематическими. Уже известно, что тема, которую общественники будут поднимать в Златоусте, касается туризма.