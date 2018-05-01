Челябинская область встречает Первомай

Челябинская область встречает праздник весны и труда митингами, праздничными шествиями, концертами.

В 10 часов на театральной площади состоялся митинг, в котором приняли участие порядка семи тысяч человек - профсоюзные активисты, представители трудовых коллективов предприятий города и области, рабочая и студенческая молодежь, ветераны и пенсионеры. В первомайской акции участвовали и представители политических партий «Единая Россия», «Союз Труда», общественные движения «Народный фронт «За Россию», «В защиту Человека труда».

С поздравлениями к собравшимся обратились секретарь регионального отделения Партии Владимир Мякуш, депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко

«Праздник Первомая – это традиция, это воспоминание о наших родителях. Это воспоминание о человеке труда. Это чествование тех людей, которые своим трудом создают богатства нашей Родины», - отметил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. Спикер напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию напомнил, что приоритетом для нас является благополучие всех жителей, достаток в каждой семье. «Первомай – это время, когда меняется ситуация, когда у людей появляется надежда на лучшую жизнь. Самое главное, чтобы мы сделали все, чтобы эти ожидания сбылись», - подчеркнул Владимир Мякуш.

Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем весны и труда: «В эти первомайские дни пробуждается природа, дарит нам надежды на будущее, дает силы для большой созидательной работы». Глава региона пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, интересной и успешной работы, удачи во всех добрых делах и начинаниях.

Демонстранты вышли с лозунгами: «Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей силы!», «Достойный труд – безопасный труд!», «Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности общества!», «В развитии производства – гарантия занятости!», «Все для блага Человека труда, все во имя Человека труда!».

Профсоюзы требуют установления минимальной тарифной ставки (оклада) на уровне минимального размера оплаты труда, обязательной ежегодной индексации зарплат и пенсий - не ниже уровня инфляции, ужесточения ответственности за нарушение трудового законодательства, принятия конкретных мер по улучшению экологической обстановки. Участники митинга также выступают за прекращение губительной оптимизации в образовании, здравоохранении.

Член профсоюза Челябинской городской больницы №1 Ирина Абрышкина рассказала, что на праздничную демонстрацию пришли 50 сотрудников вместе с детьми. Они хотят не только сами вспомнить традиции празднования Первомая, но и передать их подрастающему поколению.

После митинга первомайские мероприятия продолжились в горсаду им. А.С. Пушкина, где выступают творческие коллективы.