Челябинские артисты устроили праздник для посетителей железнодорожного вокзала

В честь 53-летия железнодорожного вокзала Челябинска артисты Государственного театра оперы и балета имени М.И. Глинки устроили праздничный флеш-моб для тех, кто приехал в город или уезжал из столицы Южного Урала. Посетители железнодорожной станции были в восторге от такого события.

Пока южноуральские пассажиры ждали отправки своих рейсов, артисты театра оперы и балета Ландыш Якиева, Мария Хабина, Лиана Валиева, Дарья Казадаева, Кристина Панова, Екатерина Фельдт, Александр Кочетков и Евгений Лыков устроили танцевальный флешмоб под классическую и современную музыку.

Артисты вышли на площадку под информационным табло совершенно неожиданно. С каждым своим па балерины и танцоры театра спускались все ближе и ближе к удивленным зрителям. И вот они уже в самом центре зала для пассажиров. Изумленные пассажиры стали быстро доставать свои мобильники и снимать на память происходящее шоу.

«Очень удивили нас сегодня артисты, - рассказали люди в зале. – Когда и где такое еще увидишь? Настоящий балет, да еще не в стенах театра».

Во время своего необычного выступления артисты балета успели намусорить на ступенях железнодорожного вокзала. Выстрелами из хлопушек они грациозно закончили балетный флеш-моб. Кстати, идейным вдохновителем и постановщиком номера выступил артист балета Тимофей Крысанков.