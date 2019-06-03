Челябинские коммунальщики объяснили, почему сорвали сроки подачи горячей воды

После первого этапа опрессовки в Челябинске без горячей воды остаются 27 жилых дома и два социальных учреждения. Хуже всего ситуация обстоит в Калининском районе областного центра.

Речь о том, как город пережил первый этап опрессовки, шла сегодня, третьего июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. По плану горячая вода должна была вернуться в квартиры горожан 28 мая. Но сроки были сорваны.

«В Ленинском районе без горячей воды остаются шесть домов. Там требуется замена бойлеров. Управляющая компания сейчас ведет переговоры с жителями», - сказал глава Ленинского района Александр Орел.

Четыре дома без горячей воды остаются в Курчатовском районе. Хуже всего обстоит ситуация в Калининском районе. Там нет горячей воды в 17 жилых домах и двух социальных учреждениях.

«Много было звонков по нарушениям сроков опрессовки. Что нарушения – это для вас норма?», - поинтересовался у директора МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Сергея Лобанова глава Челябинска Владимир Елистратов.

«В Металлургическом районе сроки были нарушены из-за того, что там сети находятся в слабом техническом состоянии. Запустили воду на неделю позже», - попытался оправдаться Сергей Лобанов.

Завтра, четвертого июня, в Челябинске стартует второй этап опрессовки. Он продлится до 18 числа. Без горячей воды останутся 1243 жилых дома, 72 детских сада, 30 образовательных и 33 медицинских учреждения.