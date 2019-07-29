Челябинские дороги для большегрузов будут закрыты только на две недели
Общество
Сегодня, 11:45
Автор: 
Инна Шемаева

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о запрете передвижения по дорогам областного центра большегрузного транспорта в дневное время. Оно вступает в силу с первого августа 2019 года и будет действовать до 15 числа.

Согласно постановлению, которое подписала Наталья Котова, временное ограничение движения по дорогам Челябинска вводится для транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы с первого по 15 августа при прогнозируемых значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. Их движение разрешается в период с 21 часа до девяти часов утра.

«Главное, чтобы они не перемещались по городу в дневное время. Они будут ездить в объезд. Будут установлены информационные аншлаги. Сотрудники ГИБДД будут контролировать ситуацию», - сказала Наталья Котова.

Какие машины попали под формулировку «транспортные средства, перевозящие тяжеловесные грузы» не уточняется. Известно, что мусоровозам точно не будет «красного» света.  Наталья Котова посоветовала уточнить список большегрузов, попавших в «черный» список, уточнить в ГИБДД. Там затруднились ответить на этот вопрос.

Напомним, руководитель Челябинской области Алексей Текслер распорядился ввести запрет на передвижение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время после жуткой аварии, которая произошла 26 июля в Челябинске с участием автокрана и маршрутных такси. При съезде с моста у большегруза отказали тормоза. Он врезался в стоящую на остановке маршрутку. В момент удара в нее заходил пассажир, которого зацепила тяжелая техника. Мужчина от полученных травм скончался на месте.  В итоге в аварии пострадали семь человек, их увезли в больницу. Затем за помощью к медикам обратились еще два человека.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Наталья Котова
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