Челябинские контрразведчики поздравили своих ветеранов с Днем Победы

Челябинские контрразведчики отправились в гости к участникам войны и труженикам тыла с подарками и поздравлениями. Сегодня в живых осталось только 26 человек.

В преддверии праздника руководство УФСБ и Совет ветеранов посетили старейшего ветерана органов государственной безопасности, участника Великой Отечественной войны старшину в отставке Денисова Алексея Васильевича, которому в апреле нынешнего года исполнилось 100 лет.

В сентябре 1939 года он был призван в ряды Красной Армии и направлен в курсантскую школу санинструкторов Дальневосточного Военного округа. С января 1940 года по июль 1953 года служил санинструктором 57 стрелкового полка 12 стрелковой дивизии, а затем 1195 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Дальневосточного Военного округа. Принимал участие в боевых действиях по разгрому милитаристской Японии, ознаменовавшего окончание Второй мировой войны. Демобилизовавшись осенью 1953 года, вернулся на родину – на Южный Урал. До 1971 года добросовестно трудился служащим в УКГБ СССР по Челябинской области.

Чекисты Южного Урала достойно проявили себя в суровые годы Великой Отечественной войны. 145 человек, уйдя на фронт, прошли через фронтовые будни особых отделов и военной контрразведки СМЕРШ, 99 из них погибли на полях сражений. В послевоенные годы более 600 фронтовиков и 200 тружеников тыла проходили службу или работали в управлении региона. В живых сегодня осталось только 26 человек. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.