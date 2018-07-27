Челябинские общественники проверили железнодорожную полицию
По окончанию рабочей недели, 27 июля, члены Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области проверили линейный пункт полиции на железнодорожной станции Челябинск. Оперативный дежурный доложил председателю ОНК Василию Катанэ, что в настоящий момент в пункте полиции административно задержанных нет.
«Если мы задерживаем человека, то на выяснение обстоятельств должно уйти не более трех часов, - рассказал оперативник проверяющим. – Дольше этого времени мы не имеем права держать человека в камере. Далее его забирают для выяснения личности полицейские из города, или же он идет под подписку о невыезде».
Если же выяснили личность прямо на железнодорожном вокзале, а у полицейских нет претензий к гражданину, его отпускают домой. Кстати, все задержанные проходят обязательную проверку на аппарате Папилон. Дактилоскопический сканер, как инструмент регистрации и контроля, является обязательной частью любого пункта полиции в городе и на вокзале.
Кстати, этот умный аппарат, который различает тысячи и миллионы отпечатков пальцев, изобрел умелец из южноуральского Миасса. Сейчас сканер работает по всей России, да еще в 54 странах мира. После проверки данные тут же приходят оперативникам, они видят – находится человек в розыск или он не имеет дел с законом.
«На нашем вокзале мы задержали подозрительную женщину, стали проверять ее на Папилоне и выяснилось, что она за совершение преступления 18 лет находится в федеральном розыске, - сообщил оперативник. – Вызвали опергруппу и отправили ее в изолятор временного задержания».
Вот так работает наш отечественный аппарат, который изобрел южноуралец. На прошлой неделе полицейские с железнодорожного вокзала также задержали человека, который находился несколько лет в розыске.
Во время проверки общественники грубых нарушений не нашли. Разве что камера для административно задержанных не соответствует европейским стандартам. Так и вокзал строился много лет назад. Обещали к следующей проверке подумать о том, как привести в соответствие место для задержанных.
Еще оперативники сообщили, что круглосуточно за пассажирами на железнодорожном вокзале следит 196 видеокамер – в здании железнодорожной станции, а еще 20 видеокамер установлены по периметру вокзальной территории. Все данные с камер хранятся на сервере в течение трех месяцев. Так что, если с пассажиром что-нибудь произошло, камеры обязательно зафиксируют этот момент.