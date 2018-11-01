Челябинские социологи провели опрос населения по чертам характера, присущим южноуральцам

Накануне празднования в России и Челябинске Дня народного единства, сотрудники челябинского филиала РАНХиГС провели социальный опрос среди жителей города о характерных чертах жителей мегаполиса и отношении народа к празднику.

Есть ли единство и чувство сплоченности у челябинцев? Нужен ли праздник День народного единства нашему городу? Как челябинцы относятся друг к другу? Всего в опросе социологов принимало участие около 700 жителей города из разных районов. На каждый вопрос человек мог выбрать три варианта ответа.

Чаще всего челябинцы в отношении жителей города употребляли характеристику «трудолюбие». Такое качество у челябинцев назвали 41% всех опрошенных. В составе выбравших этот вариант ответа люди старшей возраста и те, чей уровень материальной обеспеченности ниже среднего.

На втором месте по упоминаемости черт характера – оптимизм. Такое характеристику для челябинцев назвали 38% опрошенных. Социально-демографические характеристики этой группы респондентов в целом соответствуют данным по всему массиву опрошенных.

Практически каждый третий опрошенный называет в качестве привлекательной черты характера у челябинцев чувство юмора. Пока другие задаются вопросом: «Как научиться шутить?», каждый третий житель Челябинска, по мнению опрошенных горожан, владеют этим в совершенстве. И, чаще остальных эту характеристику дают населению Челябинска молодые челябинцы, люди с высшим образованием, студенты.

На четвёртом месте такая черта характера как добродушие. Такую черту отметили 31,5% опрошенных. Как правило, о добродушии челябинцев чаще говорят женщины, жители города с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по роду занятий неработающие пенсионеры.

Замыкает топ-5 привлекательных черт характера челябинцев, по мнению горожан, отзывчивость, которую назвал более чем каждый пятый респондент. Чаще остальных отзывчивыми называют челябинцев люди с высшим образованием и средним уровнем доходов.

Не забыли горожане и о таких чертах характера, как решительность и заботу о ближнем, которая, к слову, и является фундаментом настоящего народного единства и солидарности. Такими качествами наделил челябинцев каждый десятый горожанин.