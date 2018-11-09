Челябинский филиал Россельхозбанка организовал Форум риэлторов

Челябинский филиал АО «Россельхозбанк» провел масштабное мероприятие для своих партнеров: крупных застройщиков региона и ведущих агентств недвижимости. На площадке бизнес-центра «Видгоф» собралось более 100 партнеров, с кем филиал активно и плодотворно сотрудничает на протяжении долгого времени.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения банка, в рамках пленарного заседания участники мероприятия подвели итоги сотрудничества за 10 месяцев текущего года, обсудили тенденции рынка недвижимости в регионе, отметили наиболее активных партнеров, наградив их почетными грамотами и праздничными наборами из качественных продуктов местных сельхозтоваропроизводителей – клиентов Банка. Сотрудники Банка рассказали присутствующим о финансовой линейке банка, презентовали финансовый продукт – ипотечный кредит для семей с детьми.

«Благодаря партнерским отношениям филиала с крупнейшими застройщиками и ведущими агентствами недвижимости области и конкурентным условиям ипотечного кредитования жилищные займы становятся еще более доступными для наших клиентов. За 10 месяцев текущего года с помощью заемных средств Банка более 1200 семей Челябинской и Курганской областей приобрели собственное жилье», — отметила начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Лилия Каркишко.