Челябинский краевед попал в беду. Друзья бьют тревогу

Известный в Челябинске краевед, издатель, энциклопедист умирает от болезней и нищеты. Живет Иван Купцов с пожилой мамой, которая ничего не слышит и не может обходиться без посторонней помощи. Пока Иван Владимирович лежит в больнице, а лечится он в стационаре периодически, у него нет возможностей работать на компьютере. А это значит, что у него нет возможности зарабатывать на жизнь.

В повседневной жизни, между больницами, краевед Купцов пишет статьи на исторические темы. Тем самым пытается заработать небольшой гонорар. Сейчас современные газеты такие материалы почти не печатают, громких интриг и расследований в материалах Ивана Владимировича нет. Челябинец не ворошит грязное белье Киркорова, Зверева и им подобных.

В историю России и Челябинской области 55-летний Иван Купцов вошел составлением наиболее полной родословной Строгановых, которая была хорошо издана, но маленьким тиражом. Благодаря общественному движению «За возрождение Урала» под руководством Владимира Литвинова, он впервые переиздал через 120 лет труды генерала Оренбургского казачьего войска Ф. М. Старикова «Избранные труды по истории Оренбургского казачьего войска».

«Я отвозил эту книгу в библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова и в Российскую государственную библиотеку, - пишет друг Ивана Купцова Павел Большаков. - И москвичи искренне были поражены такому подарку через сто лет и такому издательскому подвигу».

Без Ивана Купцова сложно было бы представить полноценное издание семи томов энциклопедии «Челябинская область»: вся иллюстрация к печати была подготовлена именно им. Диплом Южно-Уральской литературной премии «За масштабное исследование южноуральской православной архитектуры в книге «Православные храмы Челябинска» получили недавно Николай Антипин и Иван Купцов.

Фото: из личного архива Ивана Купцова

Невозможно перечислить и оценить вклад в написание, издание трудов по истории Урала и России. И потому друзьям Ивана Владимировича очень хочется продлить ему жизнь. Пенсии в 12 тысяч рублей не хватает ни на лекарства, ни на еду. Товарищи посильно помогали Ивану Купцову последний год, но иногда денег самим не хватает на достойную жизнь.

Челябинский журналист Павел Большаков в своем посте в социальных сетях обратился ко всем, кто наслышан о почти бескорыстных издательских подвигах Ивана Купцова – просветителя и энциклопедиста России. И попросил помощи для своего давнего друга.

«Мой друг Иван весьма скромный, как всякий русский человек, - продолжает Павел Большаков. - Он никогда не жалуется и не поддержал бы такую мою инициативу о помощи. Не слушайте его отказы, помогите ради жизни его матери».

Кстати, после публикации информации в социальных сетях на счет пенсионера стали поступать деньги. Каждый не оставшийся равнодушным к публикации, оставляет отметку о переводе. Но, одна неравнодушная читательница написала такую вещь.

«А где отдел культуры и образования области? Почему такому человеку не окажут материальную помощь? Где богатенькие области, патриоты своего края? – пишет пользовательница сети Интернет. – Человек такой внес вклад в историю вашей родины, где меценаты? Окажите помощь достойному человеку. Может и вам перед Богом зачтется».

Редакция информационного сайта «Урал-пресс-информ» обращается ко всем неравнодушным жителям Челябинской области оказать помощь нашему знаменитому челябинцу. Можно выслать на его пенсионную карту хоть 100, хоть 500 рублей. Телефон Ивана Купцова привязан к пенсионной карте Сбербанка: +7912-809-64-99. В платежке надо указать - ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ К.

Справка

Купцов Иван Владимирович родился 25 июля 1963 года в Челябинске. Историк, генеалог. Окончил Копейское медицинское училище в 1989 году, исторический факультет ЧГПУ в 1999 году по специальности - «история и социально-экономические дисциплины». После службы в армии (1982—84) работал в хирургическом отделении челябинской больницы № 8 (1984— 85), бригаде интенсивной терапии на подстанции № 5 скорой медицинской помощи. В 1996-99 годах - сотрудник Центра восстановления фамильных родословных (Пермь). В 1999—2002 консультант интернет-зала ЧОУНБ. С 2002 сотрудник редактор энциклопедии Челябинская область»: билд-редактор, научный консультант по теме «Гражданская война».

Один из основателей (1998—99 гг.) и герольдмейстер (с 1999 г.) Челябинского дворянского собрания. Награжден Историко-Родословным обществом в Москве «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» 2-й степ. (2008), почетной грамотой министерства культуры Челябинской области, городским обществом просвещения «Признание» в составе коллектива редакции энциклопедии.