Челябинский общественный транспорт перейдет на газомоторное топливо к 2020 году

Общественный транспорт Челябинска в полном объеме перейдет на использование газомоторного топлива к 2020 году.

Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Участники деловых переговоров обсудили вопрос участия НОВАТЭК в проекте перевода общественного транспорта на использование газомоторного топлива. Кроме того, обсуждались перспективные инвестиционные проекты и возможность участия южноуральских предприятий в поставках для ПАО «НОВАТЭК» продукции, оборудования и техники.

Напомним, за перевод транспорта на газомоторное топливо в регионах выступил президент Владимир Путин. Челябинская область может стать пилотным регионом в решении этой задачи.

Вопросами перевода общественного транспорта на газомоторное топливо займется рабочая группа, которую возглавит глава минэкономразвития региона Сергей Смольников. Глава региона отмечал, что подготовка к саммитам дает региону возможность привлечь федеральное финансирование на решение этой проблемы.