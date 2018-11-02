Челябинский пристав спас женщину, попавшую в дорожную аварию

Сотрудник службы судебных приставов по городу Коркино (Челябинская область) чуть не попал в аварию. Но ему пришлось оказывать первую помощь женщине, управлявшей автомобилем. Автоледи врезалась в дерево, уходя от столкновения с автомобилем пристава.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в конце октября. Служебный автомобиль судебных приставов города Коркино спешил на исполнительные действия. Погода не способствовала автомобильным поездкам. Скользкая дорога, дождь, переходящий в снег, и наоборот. Водитель служебного авто Мутигулла Шаниязов едва не стал участником ДТП.

На одной из улиц города он чудом избежал столкновения с машиной, потерявшей на скользкой дороге управление. Автомобиль не удержался на дорожном полотне и на большой скорости врезался в мощное дерево на обочине. Мутигулла немедленно остановился и побежал к разбитой машине. За рулем была женщина. Она получила ранения головы и руки.

Судебный пристав попытался вытащить женщину из автомобиля, но двери заклинило. Он моментально позвонил в службу скорой медицинской помощи и сотрудникам ГИБДД, а сам продолжил вызволять женщину из разбитого авто. Когда приехали полицейские и медики, сотрудник ведомства уже вытащил женщину-водителя и передал ее в руки сотрудников скорой помощи.

«Взаимовыручка на дороге – первейшее правило автомобилистов, нельзя оставлять в беде человека на трассе или просто на улице. Именно так нас учили в юности на автокурсах, - рассказал после происшествия Мутигулла Шаниязов. - И этому я следую не только за баранкой, но и в повседневной жизни».

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в службе судебных приставов Челябинской области, коллеги по работе в Коркино с теплотой отзываются о своем водителе, отмечая его надежность, готовность прийти на помощь, доброе сердце и широкую душу.

Фото: пресс-служба судебных приставов Челябинской области