Челябинский студент поймал в городской реке Миасс синюю щуку

На этой неделе в Челябинске на реке Миасса студент четвертого курса ЧелГУ Алексей Спирин поймал щуку, которая сильно отличается от своих сородичей. Везти домой такой улов он не стал, так как профессионально занимается спортивной рыбалкой. Для таких людей важен не улов, а сам факт клёва.

Хотя в этот день рыбалка для него началась неожиданно. При первом же забросе ему попалась крайне необычная щука. Цветом она была сине-зеленого. Парень сфотографировал добычу, снял на видео и выставил экзотическую рыбку в социальные сети, в свой блог и на известный видеохостинг. Конечно, щука была не такая, как поймал известный Емеля, но тоже была очень странной на вид.

«Раньше никогда не видел подобного, что же это, простая случайность или последствия отвратительной экологии? – спрашивает на канале Алексей Спирин. - Ну и помимо всего, рыбалка вышла очень даже неплохой».

Видео, выставленное студентом, с каждым часом набирает просмотры. Самое интересное, что в Челябинске сейчас стоят морозы, но на видео видно, что река совсем не замерзла. Этому тут же нашлось объяснение.

«Это наша река Миасс в Челябинске, возле бывшего поста ГАИ. Там идёт сброс очищенной воды. Вода не замерзает даже в минус 40 градусов. Рыбы там много, клюет всегда и в любое время года, - пишет один из пользователей видеохостинга YouTube. - Почти весь живец на продажу ловится именно здесь. Здесь есть сазан, карп, лещ, язь, окунь, судак, щука, налим, уклейка, плотва. В этом году появились раки. Клюет, как из пулемета в любое время года! Запах стоит неприятный, но он идёт не от воды. Запах идёт с очистных сооружений. Там огромные резервуары с разного рода бактериями, которые питаются отходами человеческой жизнедеятельности».

В этом месте есть специальные подмостки, где специалисты берут пробы воды для анализа в лаборатории. Там то и любят тренироваться спортсмены-рыболовы. Но такой рыбины не ловил пока никто из челябинцев. На видео видно, как щучка переливается перламутровым цветом, когда как многие рыбаки привыкли видеть серых щук.

Просматривая видео с диковинкой, многие пользователи Интернетом сокрушаются, что студент отпустил щуку. Ее необходимо было отдать на исследование и узнать, чем живет челябинский Миасс. Сам Алексей Спирин учится на химическом факультете университета. Читатели считают, что рыболов мог сам на своем факультете детально изучить диковину.