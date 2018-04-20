Челябинский зоопарк объявил сбор игрушек для животных. Им нужны канаты, бочки, мячи и гамаки.

Волки, лисы и шимпанзе из челябинского зоопарка не меньше детей нуждаются в развлечениях. Так, львы и выдры не прочь погонять кегли по вольеру, пумы - мячики, а черно-бурые лисицы поперетягивать канат.

Акция «Зверушкины игрушки» - это нефинансовая помощь питомцам зоопарка, которая заключается в сборе от населения объектов для обогащения среды обитания животных в зоопарке.

«Наши питомцы зачастую нуждаются в вещах, которые могут найтись в Вашем доме. Это могут быть разнообразные игрушки для животных, бочки, спортивный инвентарь, канаты, веревки и другие предметы. Мягкие игрушки мы стараемся не брать, потому что внутри поролон, животные могут его проглотить. Нужны пластиковые», - рассказала экскурсовод челябинского зоопарка Любовь Кадомцева.

Питомцам зоопарка необходимы следующие зверушкины игрушки: мячи, в том числе и для фитнеса, канаты, кокосы, конусы, бочки и бидоны пластиковые, плетеные корзины, гамаки, летающие тарелки и пластиковые гантели.

Игрушки для зверушки можно принести в Челябинский зоопарк, на кассе расположен зеленый контейнер для сбора подарков.