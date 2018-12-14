Челябинскому УФАС не понравилось обещание Коли из «Бургер Кинга»

Придуманный сотрудник «Бургер Кинга» по имени Коля, в электронной рассылке обещавший раздать за кофе по Е-баллам, таки принес ООО «Бургер Рус» проблемы.

Рассмотрев жалобу челябинца, которому совершенно не понравилось обещание, полученное по электронной почте от неизвестного Николая, УФАС возбудило в отношении вышеназванной компании дело.

Предварительный вывод ведомства – в рекламном предложении от заведения быстрого питания действительно используется выражение, имеющее очевидное сходство с нецензурным словом. Так что УФАС оказалось солидарно с подавшим жалобу горожанином

«Эффект присутствия в рекламе ненормативной лексики усиливается из-за отсутствия информации о порядке проведения акции (предоставлении скидки) на определенный напиток в форме начисления баллов, озаглавленных продавцов путем использования буквы «Е». Употребление в рекламе этой буквы алфавита в совокупности со словом «баллы» в дательном падеже усиливает восприятие данного выражения и может создавать у потребителей ассоциации со словосочетанием, относящимся к нецензурной лексике», - отмечает пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк.

Заседание комиссии по рассмотрению дела, возбужденного в отношении ООО «Бургер Рус», осуществляющего предпринимательскую деятельность под коммерческим обозначением «BURGER KING», назначено на 14 часов 24 января.

В случае если компанию признают виновной, ей как юридическому лицу согласно части первой статьи 14.3 КоАП РФ грозит штраф в размере от ста тысяч до полумиллиона рублей.