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Челябинской области накануне 8-го Марта очень нужна кровь

Челябинская областная станция переливания крови в канун весеннего праздника 8 Марта нуждается в донорах, имеющих I и III группы крови с отрицательным резус-фактором.

«Для обеспечения необходимого запаса компонентов донорской крови в праздничные дни мы приглашаем южноуральцев пополнить резервный банк крови в соответствии с ежедневно обновляющимся «донорским светофором», - отметила главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач ЧОСПК Наталья Кисняшкина.

Завтра, седьмого марта, южноуральцев ждут в Челябинске и в отделениях учреждения, расположенных по адресам:

- Челябинск, ул. Воровского, 68 (ост. «Медгородок») - с 8:00 до 12:00, телефон для справок 8(351) 232-78-89;

- Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 160 - с 08:15 до 12:00, телефон для справок: 8(351) 934-52-13;

- Миасс, проспект Автозаводцев, 36 - с 08:00 до 11:00, телефон для справок: 8(351)357- 07-95;

- Златоуст, проспект Гагарина, 8-я линия, 4 - с 08:00 до 11:00, телефон для справок: 8(351)365-32-33;

- Сатка, улица Куйбышева, 15 - с 08:00 до 10:30, телефон для справок: 8(351) 613-33-44.

Как отмечают в пресс-службе регионального минздрава, донорами могут стать южноуральцы старше 18-ти лет. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, а также с «донорским светофором» можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.

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