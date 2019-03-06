Челябинской области накануне 8-го Марта очень нужна кровь
Челябинская областная станция переливания крови в канун весеннего праздника 8 Марта нуждается в донорах, имеющих I и III группы крови с отрицательным резус-фактором.
«Для обеспечения необходимого запаса компонентов донорской крови в праздничные дни мы приглашаем южноуральцев пополнить резервный банк крови в соответствии с ежедневно обновляющимся «донорским светофором», - отметила главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области, главный врач ЧОСПК Наталья Кисняшкина.
Завтра, седьмого марта, южноуральцев ждут в Челябинске и в отделениях учреждения, расположенных по адресам:
- Челябинск, ул. Воровского, 68 (ост. «Медгородок») - с 8:00 до 12:00, телефон для справок 8(351) 232-78-89;
- Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 160 - с 08:15 до 12:00, телефон для справок: 8(351) 934-52-13;
- Миасс, проспект Автозаводцев, 36 - с 08:00 до 11:00, телефон для справок: 8(351)357- 07-95;
- Златоуст, проспект Гагарина, 8-я линия, 4 - с 08:00 до 11:00, телефон для справок: 8(351)365-32-33;
- Сатка, улица Куйбышева, 15 - с 08:00 до 10:30, телефон для справок: 8(351) 613-33-44.
Как отмечают в пресс-службе регионального минздрава, донорами могут стать южноуральцы старше 18-ти лет. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, а также с «донорским светофором» можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.