ЧМК начал акцию по благоустройству и уборке городских дворов

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») начал масштабную акцию по проведению городских субботников. Уборка и благоустройство дворов проводятся совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город». В дальнейших планах – озеленение территорий города.

Наведение порядка во дворах Челябинска началось в апреле в Металлургическом районе. Уже благоустроены более 20 дворов по улицам 60 лет Октября, Румянцева, Трудовой, а также на шоссе Металлургов.

Совместные субботники ЧМК и общественной организации «Зеленый город» проводятся второй год. Они продлятся до июля и пройдут в каждом районе города.

«Волонтеры предприятия непосредственно участвуют в субботниках. Также к нам присоединяются местные жители и все желающие», – пояснил председатель «Зелёного города» Александр Татарников.

«Мы поддерживаем инициативу «Зеленого города» в организации субботников в виде небольших праздников для жителей близлежащих домов. Как и в прошлом году, звучит музыка, проводим конкурсы для детей – люди получают заряд положительных эмоций. Это наш вклад в улучшение качества городской среды, формирование эко-культуры у горожан», – отметил начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ПАО «ЧМК» Александр Садырин.

В июне стартует совместная акция ЧМК и «Зеленого города» по озеленению городских территорий. «Зеленый город» вместе с волонтерами предприятия займутся высадкой цветов, кустарников и деревьев.