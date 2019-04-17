День дружбы народов за колючей проволокой

В женской колонии №5 Челябинска состоялся фестиваль дружбы народов.

Цыгане, таджики, евреи и даже представительница далёкой Африки - пятая женская колония сегодня - это настоящая радуга наций. На фестивале они представили свои национальные костюмы и подготовили красочные презентации о своих странах.

Со сцены звучали стихи и песни на украинском, цыганском, еврейском языках. Выступления заключенных никого не оставили равнодушными. Подобное мероприятие, направленное на воспитание у осужденных межкультурной толерантности, в женской колонии №5 проводилось впервые.

«Подобные творческие мероприятия оказывают огромное влияние на духовную и социальную реабилитацию осужденных. У них происходит переоценка жизненных ценностей, появляется желание жить по-другому. Творческие номера до глубины души тронули всех присутствующих», - отметила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Необычное мероприятие длилось чуть больше часа, но этого времени оказалось более чем достаточно, чтобы стереть все границы и в стенах одной колонии вместить огромный мир. Победителей никто не определял. Все «страны» были на высоте. В итоге победила дружба народов.

Фото: ГУФСИН