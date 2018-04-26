Детская железная дорога в Челябинске в этом году откроется позже обычного

В Челябинске с 8 мая начнет работу детская железная дорога в ПКиО имени Гагарина. Традиционно детская железная дорога открывалась 4 мая. В этом году открытие пройдет позже из-за холодной весны.

Летнюю практику на детской железной дороге в этом году пройдут 728 детей и Челябинска, впервые попробуют себя в этом деле 368 ребят. Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам, дети с октября прошлого года знакомились с трудом железнодорожников по организации движения поездов, работой локомотивного и вагонного хозяйств, хозяйств пути, связи, централизации и блокировки. В летний период юные железнодорожники смогут ознакомиться с должностными обязанностями проводников, операторов, осмотрщиков вагонов, машинистов и дежурных по станции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, до начала перевозок малые магистрали проходят тщательную подготовку, в которой задействованы работники многих структурных подразделений. Для этого железнодорожники отремонтируют тепловозы и пассажирские вагоны, проверят и восстановят работу средств связи на станциях, проверят состояние устройств сигнализации, централизации и блокировки. Будет подготовлена путевая инфраструктура, обследовано состояние железнодорожных переездов, проведен текущий ремонт фасадов павильонов, платформ и навесов.

Отметим, челябинские городские парки пока не перешли на летний режим работы. Аттракционы запускают только по выходным дням в теплую погоду. До 5 мая в городе еще будут проходить субботники. Противоклещевая обработка из-за холодной погоды также в этом году начата позже.