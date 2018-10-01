Девичьи слезы Челябинска почти в порядке

В Челябинске украшение Ленинского района – пруд Девичьи слезы – очистили от загрязнений местные любители чистоты. Челябинские чистомены наводили порядок на территории водоема четыре часа.

Как рассказывают активисты экологического движения, так как пруд обмелел (за последний год уровень воды в нем уменьшился примерно на полметра), мусор, копившийся под водой многие годы, стал «украшать» берег.

Жители обратились к городским депутатам с просьбой помочь в спасении местной достопримечательности. Приняв во внимание жалобы горожан, представители власти привлекли к спасению пруда гидрологов, а 24 сентября началась установка насосного оборудования, чтобы в будущем можно было поддерживать необходимый уровень воды в Девичьих слезах.

На помощь призвали юных представителей движения «Челябинские чистомены». С такой просьбой к ним обратился председатель Совета депутатов Ленинского района города Андрей Рябенко. Активистам предоставили инвентарь и выделили деньги на утилизацию покрышек.

Во время уборки молодежь достала из воды целых пятнадцать покрышек. Кроме того, на берегу были найдены тарелки, кастрюли, ведра, ботинки, сани, металлический вентиль – и не только.

Неравнодушные жители благодарили ребят, а несколько юных жителей Ленинского района даже помогли чистоменам дотащить покрышки на склад, чтобы потом те вызвали специальную службу для утилизации.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», летом этого года Девичьи слезы в Ленинском районе Челябинска никак не могли наполнить до нужного уровня. Только в июне в пруд закачали более 300 кубометров воды из скважины, но он продолжал мелеть.