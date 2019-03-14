Дубровский: Нельзя оставлять детей-сирот один на один с действительностью

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил обеспечить постинтернатным сопровождением всех выпускников организаций для детей-сирот.

«Необходимо обеспечить социализацию в обществе выпускников интернатов и детских домов, - распорядился глава региона. – Нельзя оставлять детей-сирот один на один с действительностью».

Губернатор потребовал создать для детей-сирот оптимальные условия для их нормального вхождения во взрослую жизнь.

Как сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, в регионе функционируют 50 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В каждом организации предусмотрено отделение постинтернатного сопровождения выпускников.

На сегодня 1 тысяча 148 выпускников или 71% от общего количества выпускников этих организаций (всего в возрасте от 18 до 23 лет - 1 тысяча 619 человек выпускников) заключили договоры о постинтернатном сопровождении.

С ребятами работают 77 специалистов. Они оказывают выпускнику социальную, педагогическую, психологическую, юридическую помощь в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе трудоустройстве и трудовой адаптации, решении проблем жизнеустройства. «По заявлению молодого человека учреждение заключает договор и составляет индивидуальный план постинтернатного сопровождения», - пояснила Татьяна Никитина.

Так, специалисты систематически обходят жилые помещения, предоставленные выпускникам по договору спецнайма или находящиеся в собственности, проводят разъяснительную работу о необходимости оплаты коммунальных услуг, объясняют условия перевода жилья, предоставленного по спецнайму в социальный наем, и решают другие жизненные вопросы.

С целью формирования навыков самостоятельной жизни на сегодняшний день в семи центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, функционируют гостевые комнаты для выпускников, находящихся на обучении. Такие гостевые комнаты функционируют в Карабаше, Озерске, Верхнем Уфалее, Чебаркульском, Ашинском, Саткинском, Катав-Ивановском муниципальных районах. В гостевых комнатах созданы условия проживания, приближенные к домашним.

В настоящее время из общего количества выпускников, состоящих на постинтернатном сопровождении 47% (544 человека) успешно трудоустроены, 37% (429 человек) продолжают обучение в учреждениях профессионального образования, 2% (21 выпускник) проходят службу в рядах Российской армии, 9% (105 человек) осуществляют уход за детьми до 1,5 лет и 5% (49 человек) отбывают наказание в местах лишения свободы.

Часть выпускников не охвачены постинтернатным сопровождением. Низкий процент охвата (менее 50%) в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Троицке, Усть-Катаве, Ашинском, Варненском, Каслинском, Кусинском, Пластовском, Сосновском и Чесменском районах.

«В некоторых случаях это обусловлено объективными причинами (места лишения свободы, проживание в другом регионе, замужество/женитьба)», - пояснила Татьяна Никитина.

В 2019 году планируется открыть еще 16 тренинговых квартир (к 7 имеющимся гостевым комнатам): в Челябинске (7 учреждений), Златоусте, Каслях, Магнитогорске, Чебаркульском районе, Коркино, Южноуральске, Верхнеуральске¸ Кусе, Миассе. Сегодня, 14 марта, на базе челябинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель» откроют две тренинговые квартиры (социальные тренажеры) для сопровождаемого проживания воспитанников в предвыпускном периоде.

Тренинговая квартира предоставляется для временного проживания несовершеннолетним (до 3 человек в каждой квартире) и играет роль своеобразного социального адаптера — с одной стороны, она изменяет социальные условия, к которым требуется адаптироваться, а с другой — формирует у воспитанника качества, необходимые для адаптации.

На каждого проживающего в квартире разрабатывается индивидуальный план работы по сопровождаемому проживанию.