Дубровский одобрил инициативу челябинцев увековечить память воинов-южноуральцев, погибших в горячих точках

Губернатор Борис Дубровский одобрил инициативу общественников Челябинска об установке двух мемориальных плит с именами воинов- южноуральцев, погибших при выполнении интернационального долга за пределами страны и боевых операций в Северо-Кавказском регионе.

С инициативой создания мемориала обратились матери и вдовы Героев Российской Федерации на ежегодном торжественном приеме, а также жители города.

Предлагалось дополнить мемориальный комплекс на территории Аллеи Славы двумя гранитными стелами, на которых будут нанесены имена погибших воинов.

«Мы чтим славные традиции прошлого ради свободного будущего наших детей. Передаем из поколения в поколение неисчерпаемую силу мужества, смелость, стойкость, крепость духа, беззаветную любовь к Отчизне. Каждое имя навсегда останется в истории страны, а жизнь и подвиг наших земляков обязательно станут примером для молодого поколения», – сказал Борис Дубровский.

Проект утвержден Челябинской городской думой и согласован со скульптором памятника Виктором Митрошиным.

Мемориал будет установлен в Челябинске на Аллее Славы у памятника «Доблестным сынам Отечества», известного в народе, как «У Орла».

Строительные работы начались первого октября. Застройщиком выступает МУП «Челябинский центр искусств». А работы проводит подрядчик – ООО «Высота».

По бокам памятника «Доблестным сынам Отечества», известного в народе, как «У Орла», будут установлены две стеллы. Они будут облицованы гранитной плиткой черного цвета. На них выгравируют имена 622 человек: 18 военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации посмертно, и 604 южноуральцев, погибших при выполнении воинского долга за пределами страны и боевых операций в Северо-Кавказском регионе с 1971 по 2012 годы. Список воинов составил областной Совет ветеранов войны и труда.

Планируется установить на этом месте дополнительное освещение и облагородить две уже имеющиеся клумбы.

Все работы будут завершены к 30 ноября. Торжественно открытие намечено на 9 декабря– День Героев Отечества.

Мемориал «Доблестным сынам Отечества» известного челябинского скульптора Виктора Митрошина установлен в 2004 году честь воинов-интернационалистов, погибших в вооружённых конфликтах.

Объект представляет собой две гранитные глыбы, напоминающие горное ущелье, одну из которых венчает бронзовый орёл с распростёртыми крыльями – символ воинской славы и чести. Глыбы окольцованы венком из языков пламени, на котором написано «Доблестным сынам Отечества».