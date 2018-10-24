Дубровский потребовал обеспечить детям полезный и безопасный отдых

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал обеспечить качественный, полезный и безопасный отдых для детей региона. Но требования безопасности не должны ограничивать жажду познаний школьников.

Об этом заявил глава региона на очередном заседании межведомственного координационного совета по развитию туризма.

«Нужно обеспечить нашим детям качественный, интересный и полезный отдых, возможность познакомиться с природой и историей России, родной Челябинской области не через интернет, а лично – в походе, экскурсии, на сплаве», - поставил задачу перед своими подчиненными глава региона.

Борис Дубровский потребовал уделить особое внимание безопасности детского отдыха. Особо необходимо обратить внимание на обеспечение безопасности в спортивных лагерях, лесных, горных и водных турпоходах с элементами экстремального туризма.

Губернатор предостерег организаторов от впадения в крайность и посоветовал: «не ограничить детей в их естественном желании познавать окружающий мир». «Уверен, что ужесточение требований к безопасности не должно становиться заслоном на пути развития туризма», - считает Борис Дубровский.

Сейчас в Челябинской области работают 182 образовательные организации с программами туристско-краеведческой направленности. В объединениях занимается более 16 тысяч человек. Регион сохраняет лидирующие позиции в Российской Федерации по количеству походов зарегистрированных групп школьников.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов доложил, что министерство просвещения РФ и федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения предложили рассмотреть вопрос о проведении в Челябинской области всероссийского слета юных туристов, в том числе кросс-похода (50 км) в августе 2019 года. Губернатор Борис Дубровский эту инициативу поддержал.

В рамках заседания обсуждались перспективы развития детского туризма в системе образования, организация безопасности туристов при прохождении туристических и спортивно-туристических маршрутов Челябинской области.

По итогам заседания Борис Дубровский поручил до конца текущего года создать межведомственную рабочую группу по развитию детского туризма. Также поставлена задача проработать вопрос по восстановлению сети организаций, оказывающих услуги в сфере детского туризма. В региональную составляющую федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» было предложено включить мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения, подготовку кадров, проведение слетов и соревнований, предусмотрев на это средства в региональном бюджете.