Дубровский: Проведение саммитов – возможность улучшить экологию в Челябинске

Проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году даст реальную возможность улучшить экологическую ситуацию в Челябинске.

Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.

На сегодня проблема с выбросами вредных веществ в атмосферу в Челябинске остается острой. «Проведение саммитов – возможность ускорить решение вопросов, связанных с улучшением экологической обстановки в Челябинске», - считает глава региона.

По его словам, на сегодня до 35% всех выбросов в атмосферу в Челябинске дает автомобильный транспорт. Частично эту проблему можно решить, переведя общественный транспорт на газомоторное топливо. Соответствующее поручение губернатор уже дал своим подчиненным.

Самый большой вклад в загрязнение воздуха в Челябинске вносят промышленные предприятия и городская свалка. Борис Дубровский поручил своему заместителю Сергею Сушкову организовать работу по рекультивации Челябинской свалки.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предстоит также активнее заниматься ликвидацией очагов возгорания на Коркинском угольном разрезе (сейчас эти вопросы решает ООО «Промрекультивация – совместное предприятие Русской медной компании и Челябинской угольной компании). В числе приоритетных и вопросы снижения влияния загрязненного стока с территории Карабаша на качество воды Аргазинского водохранилища.

Губернатор распорядился уделить особое внимание реке Миасс, состояние которой, по его уценке, на сегодня «ниже всякой критики». Главе Челябинска Евгению Тефтелеву совместно с областным минэкологии поручено в течение месяца разработать проект благоустройства и развития реки Миасс. При этом планируется привести в порядок береговую территорию не только в центре, но и по всей территории города, начиная от Шершневского водосброса. Пристальное внимание будет уделено участку набережной от улицы Российской до улицы Кирова. «Набережная станет логичным продолжением всеми любимой Кировки, образуя единую пешеходную зону», – подчеркнул губернатор.

Планируется также провести работы по озеленению города, снижению уровня выхлопных газов. Будем максимально входить в федеральные программы с выделением финансирования», - отметил губернатор.

Работу по обустройству современной набережной вдоль реки Миасс планируется начать в 2018-2019 годах. Сдача запланирована в конце 2019 года. Работы будут идти в рамках концессионного соглашения. В реконструкцию набережной намечено вложить порядка 1 миллиарда рублей частных инвестиций.