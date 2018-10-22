Дубровский требует усилить меры безопасности в учреждениях образования, а детсады на ночь оставляют без присмотра

Воспитатель детского сада №7 «Петушок» города Юрюзани Катав-Ивановского муниципального района (Челябинская область) Ирина Серегина, возмущенная ликвидацией должности сторожа и возложением на педработников этих обязанностей, от имени всего коллектива обратилась с видеобращением к властям.

Она рассказала, что в детских садах упразднили должность сторожей и эту обязанность за здорово живешь, со спокойной совестью переложили на педагогов. «Вы издеваетесь над нами?», - спрашивает женщина у тех, кто принял такое решение.

По словам Ирины Серегиной, проводимая в системе дошкольного образования района оптимизация довела до того, что она - педагог с красным дипломом и с 27-летним стажем - вынуждена совершенно бесплатно (помимо своих прямых обязанностей) мыть окна и полы, делать ремонт в своем кабинете, а теперь еще сторожить детсад. И теперь они после работы должны задержаться, чтобы закрыть детский сад, а потом еще рано утром прийти, чтобы открыть двери.

При этом никто не подумал не только о том, что любой труд должен оплачиваться, но и о нарушении всех правил безопасности. И это все происходит в период, когда губернатор Борис Дубровский потребовал усилить меры безопасности в образовательных учреждениях.

По словам Ирины Серегиной, пока в детском саду нет сторожей ночью может случиться пожар, залить водой, прорвать трубу. Такие условия предоставляют раздолье для террористов: разбивайте окно и бросайте хоть несколько мешков тротила и ничуть не помогут защититься амбарные замки на дверях и установленные самые дешевые видеокамеры. «Все-равно ничего не видно и не слышно», - говорит о записях с этих камер педагог и рассказывает произошедший недавно случай. 18 октября уже кто-то пытался проникнуть в детсад, разбив окно на втором этаже. В этот раз задержал засов, а что будет дальше. И любители поживиться еще вернутся, уверена педагог.

Педагог от имени всего коллектива потребовала вернуть сторожей в дошкольные учреждения и предоставить каждому заниматься своими прямыми обязанностями.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов в ответ на видеообращение педагога пояснил: «Вопросы охраны образовательных организаций должны регулироваться в соответствии с паспортом безопасности, который утверждается заинтересованными структурами, в том числе и силовыми». Глава регионального минобрнауки отмечает, что документ предусматривает мероприятия по обеспечению безопасности в соответствии с постановлением правительства РФ № 1235.

Глава Катав-Ивановского муниципального района Евгений Киршин рассказал агентству, что в настоящий момент в бюджетной сфере, в том числе в штатных расписаниях дошкольных учреждений района проводится оптимизация в рамках внедрения программы «Умный город» и распоряжения председателя правительства области №643 от 28.09.2018 года «О плане мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета региона на 2018-2020 годы».

«В процессе внедрения программы была осуществлена установка системы видеонаблюдения в восьми дошкольных учреждениях района с предполагаемым выводом видеоинформации в режиме онлайн на мониторы слежения ЧОПов или национальной гвардии», - сообщил Евгений Киршин. Договоры с этими структурами на данный момент прорабатываются. Сэкономленные от оптимизации средства власти планировали направить на укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений и проведение ремонтных работ.

«Важной статьей расходов в сэкономленных бюджетах будет являться расширение и ап-грейд (модернизация) существующей охранной сети видеонаблюдения, включая и родительский контроль», - подчеркнул глава.

После публикации видеоролика в сети Евгений Киршин поручил провести проверку во всех детсадах, чтобы исключить факты привлечения работников к несвойственным должностным обязанностям.

Министр Александр Кузнецов заверил, что ситуацию в детском саду «Петушок» изучат не только специалисты министерства, но структуры, которые утверждали паспорт безопасности данного учреждения – Росгвардия и МЧС. «Выводы будут сделаны по итогам проверок», - пообещали в минобрнауке.

В министерстве считают, что в настоящий момент преждевременно ликвидировать ставки сторожей в детсадах, так как еще не налажена система автоматического сигнализирования.

Кроме того, министр считает необоснованными другие высказанные в видеообращении претензии. «Уровень заработной платы воспитателей в данном детском саду поддерживается в надлежащем состоянии – этот вопрос уже обсужден и с местными органами образования, и с Челябинской областной организацией профсоюза работников образования и науки, - подчеркнул Кузнецов. - Уровень заработной платы педагогических работников поддерживается в соответствии с индикативными показателями».