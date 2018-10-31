Дубровский: Я не знал, что стану губернатором и что за мой бизнес придется оправдываться

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ответил на интересующий многих в последнее время вопрос о бизнесе его семьи, добавив, что он прекрасно понимает мотив тех, кто его задает, и огорчен «качеством человеческого капитала».

Об этом Борис Дубровский говорил на итоговой пресс-конференции 31 октября, отвечая на вопрос корреспондента о больших бюджетных контрактах, которые получают по конкурсу бывшие его фирмы, теперь записанные на сына.

«Если они что-то выигрывают, значит делают лучшее коммерческое предложение, - высказал свою точку зрения Борис Дубровский. - Все результаты известны и прозрачны. Есть отчетность, сдается в налоговую».

Борис Дубровский также рассказал, что заниматься бизнесом начал задолго до того, как ему поступило предложение стать врио губернатора. «Я не родился губернатором. Я жил в этой стране долгие годы, работал и развивался. И проходил все стадии экономического реформирования», - попытался объяснить истоки формирования своего семейного бизнеса губернатор.

По его словам, в свое время он сделал то, к чему призывали многих: начал заниматься активной экономической деятельностью. «Я не знал, что стану губернатором и что это станет моей проблемой, за которую придется постоянно оправдываться, - рассказал Борис Дубровский. – Но это не является моей проблемой. Это моя история, из которой я вышел».

Губернатор также особо подчеркнул, что на своем бизнесе он много денег не заработал. Большую часть доходов принесла ему работа топ-менеджером (на Магнитогорском металлургическом комбинате). И с момента назначения на должность губернатора, и по настоящее время он честно писал в декларациях обо всех полученных им доходах и имеющемся имуществе: «Я считаю, что не могу вводить в заблуждение людей, с которыми я работаю».

По его словам, он нисколько не жалеет, что в его жизни был период коммерческой активности, так как полученный им предпринимательский опыт и «багаж знаний» помогают в настоящий момент создавать предпринимателям благоприятные условия для работы и убирать ненужные преграды, которые им в свое время приходилось преодолевать с большим трудом.

Борис Дубровский также рассказал, что он за четыре года уже привык к каверзным вопросам о его бывшем бизнесе и бизнесе его сына, а также к публикациям на эту тему и прекрасно понимает, зачем это делается. «Это чисто коммерческие вопросы. На мне и моих нервах некоторые издания поднимают себе тиражи», - высказал свою точку зрения губернатор и добавил, что лично он испытывает огорчение от «качества человеческого капитала, с которым приходится работать» (такие же эмоции вызвала у главы региона и мусорная проблема).