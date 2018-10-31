Дубровский: Желание есть, еще поддержку надо получить

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский еще раз подтвердил свое желание переизбраться на второй срок, подчеркнув, что оно не будет иметь смысла без поддержки президента и жителей.

Об этом глава региона заявил во время итоговой пресс-конференции 31 октября.

Напомним, впервые о своем намерении баллотироваться на второй срок Борис Дубровский сообщил 22 октября.

Свое намерении переизбраться Борис Дубровский объяснил желанием завершить уже начатые масштабные работы в регионе (в том числе по подготовке к саммитам). «Но я говорю о своей мотивации. При этом мне важна поддержка населения. Если все то, что мы делаем и строим не соответствует тому, что жители ждут от нас, значит для меня нет никаких перспектив», - заявил Дубровский.

При этом он добавил, что непременным условием для его переизбрания является и президентская поддержка. У главы государства может быть свое мнение на этот счет, сформированное на основе предоставленной ему информации. И не факт, что оно будет в пользу действующего губернатора. «Но если право мне дано будет, я им воспользуюсь», - пообещал глава региона

Борис Дубровский также напомнил, что пока у него еще есть время поработать на губернаторском посту – как минимум, до сентября 2019 года. И надо успеть немало сделать. «Даже если утром мне предложат написать заявление (об отставке – прим. ред.), я всю ночь буду работать», - процитировал Борис Дубровский понравившееся ему высказывание одного из коллег по губернаторскому корпусу.