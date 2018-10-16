Экономят на здоровье горожан

Челябинские активисты ОНФ выявили нарушения в работе продуктовых павильонов в городе.

Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта в Челябинской области выявили многочисленные нарушения в работе продуктовых павильонов и киосков. В рейд общественники отправились по многочисленным жалобам жителей регионального центра.

Первой точкой мониторинга стал перекресток улиц Чайковского и Братьев Кашириных, где установленные многочисленные киоски перекрыли горожанам доступ к остановке общественного транспорта. Более того, один из ларьков, торгующий хлебом, расположен на газоне, что незаконно. Выгрузка товара из грузовых машин происходит прямо на тротуаре.

Подобная ситуация с овощным ларьком происходит на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина, где из всех документов есть только бумаги для налоговой инспекции о регистрации ИП. По словам сотрудников, в аренду взят участок земли по периметру ларька, но фактически торговля развернулась на еще большей территории. Большая часть товара разложена на тротуаре.

Торговый беспорядок творится и на перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта, где хаотично размещены железные конструкции, обшитые профнастилом, полиэтиленом и фанерой. Место продажи хлебобулочных изделий, овощей и фруктов больше напоминает трущобы. Один из павильонов предоставляет услуги общественного питания. Оснастив ларек столиками и стульями, владелец не соизволил создать зону гигиены. Помыть руки и сходить в туалет посетителям предлагают в магазине через дорогу.

«Владелец ларька сообщил, что он является субарендатором. В прошлом году мы отмечали, что в Челябинске необходимо вести не только реестр арендаторов, но и субарендаторов. В городе должна предусматриваться не только сдача в аренду муниципальных площадей, но и учитываться необходимость комплексного подхода к развитию территорий, расположение торговых точек, их ассортимент и разнообразие, - рассказал эксперт регионального штаба «фронтовиков» Сергей Ахраменков. - Сегодня же по документам проходит один арендатор с одной продукцией, а по факту мы видим, что здесь расположена пекарня, работающая с нарушением санитарных норм».

Обо всех грубых нарушениях торговли активисты Народного фронта сообщат в городское управление торговли, Роспотребнадзор и комитет по имуществу и земельным отношениям. Также общественники обратят внимание правительства области на происходящие в Челябинске нарушения норм градостроительства.

Фото: штаб регионального отделения ОНФ