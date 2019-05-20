Елистратов: Часовню возле ЮУрГУ будут строить только после согласования с челябинцами

Власти Челябинска учли печальный опыт Екатеринбурга, жители которого взбунтовались против строительства храма святой Екатерины в центре города. Строительство часовни возле ЮУрГУ будет возможно только после изучения мнения горожан.

Такое заявление сделал глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня, 20 мая, после традиционного аппаратного совещания в администрации города. Часовни Святой Татьяны в сквере напротив Южно-Уральского госуниверситета пока не будет.

«Мы учтем опыт Екатеринбурга. Обязательно изучим общественное мнение. Сейчас строительство часовни не ведется», - отметил Владимир Елистратов.

Напомним, протест жителей Екатеринбурга против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины на месте сквера в центре города начался 13 мая. Горожане потребовали сохранить сквер. По разным оценкам, протестующих было от нескольких сотен до двух тысяч. В ходе митингов арестовали не менее 30 человек. Этот бунт вызвал волну негодований и в других городах России. Люди встали на защиту скверов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске страсти вокруг будущей часовни кипят уже давно. Студенты категорически против появления на месте заброшенного фонтана напротив ЮУрГУ православной часовни. Их активно поддерживает известный челябинский краевед Юрий Латышев, уверенный, что неокрепшим умам близость религиозного учреждения на пользу не пойдет. Он усматривает в этой сомнительной инициативе попытку заняться обработкой сознания молодежи и считает идею возведения часовни у стен храма науки довольно странной, тем более что мы живем в светском государстве.

Ранее челябинцы размещали на площадке change.org петицию против строительства часовни. Ее авторы отмечали, что решать, что будет построено напротив университета, должны студенты Южно-Уральского госуниверситета и находящейся неподалеку агроинженерной академии, а также жильцы близлежащих общежитий и домов. Студенты считают, что строительство православной часовни в данном месте крайне неуместно, потому что этот сквер - средоточие студенческого досуга, которому помешает религиозное учреждение. Лучшим вариантом облагораживания данной территории может быть только возобновление работы фонтана и благоустройство сквера.