Быть или не быть часовне у ЮУрГУ: вопрос остался открытым

В Челябинске публичные слушания по проекту застройки сквера на улице Тернопольской, напротив Южно-Уральского государственного университета, оказались безрезультатными.

Участники встречи, состоявшейся сегодня, 11 октября, во второй половине дня в Доме архитектора, так и не пришли к единому мнению относительно того, нужна ли у стен вуза часовня. Конструктивного диалога не случилось.

В результате было принято решение завершить слушания и вынести рассмотрение этого больного для Челябинска вопроса на заседание комиссии по градостроительству, которое намечено на 19 октября.

Студенты категорически против появления на месте заброшенного фонтана напротив ЮУрГУ православной часовни. Их активно поддерживает известный челябинский краевед Юрий Латышев, уверенный, что неокрепшим умам близость религиозного учреждения на пользу не пойдет. Он усматривает в этой сомнительной инициативе попытку заняться обработкой сознания молодежи и считает идею возведения часовни у стен храма науки довольно странной, тем более что мы живем в светском государстве.

Ранее челябинцы размещали на площадке change.org петицию против строительства часовни, собравшую почти пять тысяч голосов (сейчас петиция закрыта). В своем обращении на имя главы города Евгения Тефтелева и ректора ЮУрГУ Александра Шестакова авторы петиции отмечали: решать, что будет построено напротив университета, должны студенты Южно-Уральского госуниверситета и находящейся неподалеку агроинженерной академии, а также жильцы близлежащих общежитий и домов.

«Мы считаем, что строительство православной часовни в данном месте крайне неуместно, потому что этот сквер - средоточие студенческого досуга, которому помешает религиозное учреждение. Лучшим вариантом облагораживания данной территории может быть только возобновление работы фонтана и благоустройство сквера», - подчеркивали авторы петиции. Отдельно они обратились к митрополиту Никодиму со словами, что постройка часовни около храма науки кажется неуместной даже религиозной молодежи.

Когда страсти вокруг часовни продолжали кипеть, челябинский урбанист Лев Владов ехидно заметил в своей группе ВКонтакте (это было в марте 2018-го): «Удивительный факт о ЮУрГУ: у руководства вуза достаточно денег, чтобы строить часовню напротив главного корпуса, но не хватает, чтобы убрать могильную оградку в самом центре парадной площади».