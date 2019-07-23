Еще один Почетный металлург появился в ПАО «ЧЦЗ»
Общество
Сегодня, 13:17

 Накануне Дня металлурга и 84-летия Челябинского цинкового завода, входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, звание Почетный металлург  присвоено бригадиру плавильщиков цеха «Комплекс электролиза цинка» Николаю Симакову.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе общественных связей ПАО «ЧЦЗ», Николай Михайлович не сразу нашел себя в профессии - после армии успел поработать и слесарем-электромонтером, и кабельщиком, и строителем. В 1992 году пришел на Челябинский  цинковый завод, да так здесь и остался. Сегодня за его плечами 27 лет «горячего» стажа.  За почти три десятка лет Николай Симаков досконально изучил характер серебристого металла. Освоил сложное оборудование, технологии, приобрел несколько смежных металлургических специальностей. Теперь он может выполнять любые операции в плавильном отделении цеха. Потому и доверили ему руководство коллективом, где он  пользуется большим  авторитетом. Подчиненных воспитывает личным примером на основе профессионального опыта.

Сыновья Симакова — Алексей и Антон – тоже начинали свой трудовой путь на цинковом заводе, один из них и сегодня продолжает дело отца.

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Теги
ЧЦЗ
Челябинский цинковый завод
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