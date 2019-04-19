Форум «Чистая страна» определил конкретные поручения для представителей всех уровней власти

Конкретные предложения по улучшению экологической обстановки были сформированы по результатам дискуссий на Всероссийском экологическом форуме «Чистая страна», который прошел 19 апреля в Челябинске. Они лягут в основу поручений для представителей всех ветвей власти.

Как сообщил секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш, на дискуссионных площадках обсудили новый подход к сокращению выбросов в атмосферный воздух промышленными предприятиями, введение системы квотирования выбросов. Спикер напомнил, что эта инициатива региона была озвучена на экологическом Госсовете в декабре 2016 года. «Предложение предусматривает учет всех источников выбросов и распределение квот между предприятиями. При этом суммарный размер выбросов не должен превышать установленные нормативы загрязнения атмосферного воздуха», - уточнил Владимир Мякуш.

По его словам, на сегодня каждое предприятие имеет свой норматив, но в сумме их выбросы могут быть больше. Поэтому в промышленных центрах сложилась сложная ситуация с загрязнением атмосферного воздуха. Для улучшения экологический ситуации необходимо решить существующую проблему, при этом важно соблюсти баланс интересов экологии и экономики. «Об этом как раз шел разговор на дискуссионной площадке на ЧТПЗ», - подчеркнул спикер.

Владимир Мякуш также рассказал, что на дискуссионной площадке в Челябинске обсуждался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Челябинская область, как и большинство регионов страны, с 1 января 2019 года перешла на новую систему. Как отметил Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, более 80% субъектов РФ вошли в реформу. Ещё 8 субъектов завершат настройку системы до 2020 года.

«Сейчас перед областью стоит вопрос рекультивации Челябинской городской свалки», - обозначил приоритетную задачу Владимир Мякуш. Городская свалка, находившаяся в центре Челябинска с 1949 года, была полностью закрыта с 11 сентября 2018 года. Уже выбрана организация, которая будет проводить ее рекультивацию – РосРАО. На эти цели выделено почти три миллиарда рублей, в том числе в этом году должно поступить 500 миллионов.

Также лидер южноуральских единороссов отметил, что «Чистая страна» невозможна без экологического воспитания. «Мы должны воспитывать в себе бережное отношение к нашим природным богатствам и прививать это детям с раннего возраста. Только так наша страна станет по-настоящему чистой», - считает спикер.

В ходе работы тематических площадок форума участники выработали предложения, которые легли в основу резолюции. «Резолюция форума «Чистая страна» определила конкретные поручения для представителей всех уровней власти, - подчеркнул Владимир Мякуш. - Эти действия должны серьезно повлиять на экологическую ситуацию в регионах».

Подготовлены предложения в части создания эффективной системы по обращению с отходами, создания эффективной системы по управлению и контролю за лесами, создания эффективной системы особо охраняемых природных территорий, эффективной поддержки «зеленой экономики».

Итоги обсуждения экологических задач будут подведены во время встречи организаторов форума - партии «Единая Россия» с лидером партии, председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.