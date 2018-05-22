Гендиректор РЖД представит в Челябинске нового руководителя ЮУЖД

Генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») Олег Белозёров представит нового начальника Южно-Уральской железной дороги завтра, 23 мая, в ходе своего рабочего визита в Челябинск.

«В среду Олег Белозеров представит коллективу Южно-Уральской магистрали нового начальника», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, хорошо знакомый с ситуацией.

Олег Белозёров с новым руководителем ЮУЖД с большой долей вероятности встретятся с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Возможность встречи подтвердил источник в правительстве региона. Как правило, новых начальников железной дороги представляют губернатору. Но бывают и исключения из правил.

По данным нашего источника, ЮУЖД может возглавить руководитель одной из соседних дорог с южноуральскими корнями или начальник прибудет к нам с одной из дорог, расположенных недалеко от Байкала.

Кроме того, завтра Олег Белозёров выполнит еще одну приятную миссию – вручит ЮУЖД диплом за победу в сетевом соревновании по итогам первого квартала 2018 года. Это очень почетная награда для железнодорожников.

Нынешнему начальнику ЮУЖД Виктору Попову 61 год. Он родился в Московской области, окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Начинал свой трудовой путь дежурным по парку ст. Орехово-Зуево Московской железной дороги. В ноябре 2009 года был назначен начальником Южно-Уральской железной дороги. Как правило, такой большой срок руководители в РЖД на одном месте не работают. В компании происходит серьезная ротация.