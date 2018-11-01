Главный эндокринолог УрФО: У эндокринологической службы Южного Урала большое будущее

Эндокринологическая служба Челябинской области отметила 70-летний юбилей. Благодаря профессионализму южноуральских эндокринологов и внедрению в работу современных технологий средняя продолжительность жизни пациентов с эндокринологическими патологиями только за последние пять лет на Южном Урале увеличилась с 69 до 73 лет.

Такие данные озвучили на научно-практической конференции, приуроченной сразу к трем знаменательным событиям - 70-летию эндокринологической службы Челябинской области, 80-летию Челябинской областной клинической больницы и 90-летию Иосифа Левита, одного из основателей службы на Южном Урале.

«Команда эндокринологов Челябинской области очень дружная, и именно это помогает им добиваться высоких результатов, - констатировала главный эндокринолог УрФО, профессор кафедры эндокринологии Свердловского Медицинского Университета» Татьяна Киселева. - К тому же мы все тесно сотрудничаем с подобными службами по всей РФ и иностранными коллегами. Перенимаем опыт и внедряем его на практике. Для этого и нужны узкопрофильные конференции».

В пресс-службе минздрава отметили, что за 70 лет в Челябинской области создана единая система оказания медицинской первичной и специализированной помощи пациентам с эндокринной патологией. Она обеспечила раннее выявление и персонифицированный подход к ведению пациентов с сахарным диабетом. В регионе применяются все современные технологии. Со временем стало понятно, что невозможно лечить пациентов с эндокринными патологиями в рамках одной специальности. Поэтому на базе Челябинской областной клинической больницы были созданы функциональные центры, включающие всех необходимых специалистов для пациентов разных профилей.

«Отделение эндокринологии Челябинской областной клинической больницы входит в состав сразу нескольких функциональных центров: Центра спасения конечностей и Центра коррекции веса. В первом эндокринологи вместе с сосудистыми хирургами предпринимают все усилия для того, чтобы избежать ампутации конечностей, в том числе у диабетических больных. Во втором эндокринологи совместно с абдоминальными хирургами выясняют и устраняют причины избыточной массы тела», - рассказала заместитель главного врача ЧОКБ Алла Гоголевская. Центр коррекции веса плотно сотрудничает с нейрохирургической и офтальмологической службой.

Как отметила главный эндокринолог минздрава Челябинской области, заведующая отделением эндокринологии ЧОКБ Валерия Тюльганова, в последние годы значительно увеличилось количество больных эндокринологического профиля. «За последние пять лет ежегодно выявляется чуть меньше 8 тысяч новых случаев сахарного диабета 2 типа, что обусловлено хорошей работой эндокринологов и терапевтов», - констатировала Валерия Леонидовна.

Валерия Тюльганова

Главный эндокринолог УрФО Татьяна Киселева также считает, что увеличение числа заболевших связано с тем, что специалисты научились грамотно выявлять ранние формы заболевания. «Диагностика первых признаков эндокринных нарушений позволяет отсрочить наступление самого сахарного диабета и его осложнений», - отметила Татьяна Киселева.

На сегодня врачи обладают современными методиками, благодаря которым пациенты с эндокринологическими заболеваниями могут вести нормальный образ жизни. «Это и установка инсулиновых помп, проведение суточного мониторирования глюкозы крови, все виды лечения пациентов с диффузным токсическим зобом (консервативное, оперативное, лечение радиоактивным йодом), высокотехнологичные операции при гормонально-активных опухолях гипофиза, диагностика и лечение опухолей надпочечников, поджелудочной железы, профилактика сахарного диабета и ожирения», - рассказала Валерия Тюльганова.

С 2014 года по программе ВМП инсулиновые помпы установлены 185 взрослым пациентам и 190 детям. В лечении сахарного диабета используются современные группы сахароснижающих препаратов. Постоянно увеличивается число пациентов, получающих лечение хроническим гемодиализом. Из 138 пациентов с пересаженной почкой – 12 пациентов с сахарным диабетом, из них 9 получают помповую инсулинотерапию, что обеспечивает лучшую компенсацию углеводного обмена, повышение качества жизни этих пациентов. В области работают 45 школ сахарного диабета, за год проходят обучение около 8-9 тысяч пациентов.

Главный эндокринолог области с гордостью отметила: «Настоящее достижение эндокринологической службы – то, что удалось увеличить среднюю продолжительность жизни пациентов с эндокринными патологиями с 69 до 73 лет».

Главный эндокринолог УрФО особо подчеркнула, что «южноуральские эндокринологи не уступают в знаниях ни столичным, ни зарубежным специалистам, а значит у эндокринологической службы Южного Урала большое будущее».

Во время конференции врачи, ученые и исследователи обсуждали актуальные вопросы диагностики и лечения ожирения, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы.

Специалисты напоминают: основой лечения пациентов с сахарным диабетом является изменение образа жизни. Правильное питание, физическая активность, отказ от курения позволяют предотвратить развитие эндокринных нарушений и избежать осложнений. При внимательном отношении к своему здоровью и выполнении рекомендаций врачей люди с диабетом имеют все шансы долгие годы сохранять высокое качество жизни.