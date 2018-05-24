Горсад имени Пушкина в субботу превратится в космодром

Челябинский городской сад имени Пушкина в субботу, 26-го мая, превратится в космодром, с площадки которого будет запущено несколько ракет: здесь состоятся региональные соревнования по авиамодельному спорту. Это будет настоящий праздник технического творчества.

«В этом сезоне целый цикл соревнований по спортивному моделированию проходит в открытом формате для зрителей. Мы хотим познакомить всех с разными видами технического творчества и дать возможность семья провести время увлекательно и с пользой», - отмечает директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

Областное первенство пройдет в классе моделей ракет S. «Космические корабли» будут соревноваться на продолжительность и высоту полета. Зрелищности добавят автоматические «системы спасения», когда в полете ракеты выпускают яркие ленты или парашюты.

«Только на первый взгляд, кажется, что сделать ракету просто. На самом деле, все начинается с обычного закручивания бумаги на болванку – это развивает моторику, аккуратность. Затем дети знакомятся с видами двигателей. Старшие ребята уже делают ракеты-копии знаменитых космических кораблей, что требует начальных инженерных знаний», - объясняет тонкости педагог ДЮТТ, подготовивший несколько победителей соревнований по ракетомоделированию, Александр Щуров.

В первенстве примут участие школьники первых-одиннадцатых классов. Старты начнутся в 11 часов на территории роллердрома. Первыми в небо запустят скоростные ракеты и модели ракет-копий.

Для всех желающих будет организован мастер-класс по изготовлению самолетов-планеров, каждая семья, любой ребенок смогут собрать и запустить свою модель. Родители смогут пообщаться с тренерами, узнать, как и где записаться в кружок, сколько это стоит и с какого возраста можно заниматься ракетомодельным спортом.

Фото ДЮТТ