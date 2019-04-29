Григорий Ройзман пригрозил ИА «Урал-пресс-информ» судом

Адвокат Вера Сафронова доставила в редакцию ИА «Урал-пресс-информ» письмо известного челябинского предпринимателя Григория Ройзмана, в котором он требует напечатать опровержение на публикацию сайта «Остановил стоп-лист: Григорий Ройзман не смог вылететь в Израиль» за 12 марта 2019 года.

Поскольку эта новость была опубликована практически во всех ведущих СМИ Челябинска, а опровержение принесли только в редакцию одного СМИ - нашего, мы решили ответить на претензии публично.

Сам текст опровержения сух и конкретен, в письме претензии обозначены более подробно. Итак, будем отвечать на них по порядку.

«Григорий Ройзман не пытался скрыться за границей и выехать в Израиль ни 08.03.19 г., ни в другой день за последние 3 года. Билет на перелет (переезд) до Израиля на имя Ройзмана Григория Борисовича не приобретался».

Инсайдерскую информацию редакция получила вскоре после инцидента в аэропорту, а 12 марта, сопоставив ситуацию с описанной в пресс-релизе судебных приставов с участием бизнесмена Р., мы поняли, что речь в пресс-релизе идет о Григории Ройзмане. Наши источники в этой и в пограничной службе подтвердили информацию. Нашему корреспонденту пояснили, что Григорий Борисович пытался вылететь из екатеринбургского аэропорта «Кольцово», возмущался, что его не выпускают, утверждал, что он гражданин Израиля, пограничникам даже пришлось самим звонить в службу судебных приставов в Челябинск, чтобы уточнить, действительно ли он имеет статус невыездного.

«Местом рождения Григория Ройзмана является город Челябинск Российской Федерации. Утверждения о том, что Г.Ройзман «громко возмущался и сообщал, что летит на родину», не соответствуют действительности и носят не патриотичный и оскорбительный характер».

Место рождения Григория Борисовича публикация не оспаривала, наличие второго гражданства мы тоже не подвергали оценке и уж – упаси господи – не обвиняли нашего героя в непатриотизме. По поводу громких возмущений следует читать абзац выше – это к пограничникам, по патриотичности – к автору высказываний. Что касается публикации – то в ней только констатация факта с цитированием пресс-релиза, как говорится, ничего личного.

«Утверждение о том, что «до сих пор непонятно, каким образом подследственный тогда (2016 год) оказался за границей», не соответствует действительности, носит порочащий характер. Обстоятельства выезда Г.Ройзмана в 2016 году за пределы РФ исследованы в рамках судебного разбирательства, о чем имеется соответствующий судебный акт. Выезд Ройзмана Г.Б. признан законным соответствующим решением суда».

В редакции тоже имеется судебный акт, но противоположного содержания. Это решение Центрального районного суда города Челябинска от 14 ноября 2016 года, в котором суд отказался удовлетворить административное исковое заявление Ройзмана Г.Б. о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о временном ограничении на выезд. Поэтому-то нам и было непонятно: суд запретил, а гражданин в Чехию выехал. Теперь понятно, почему непонятно?

«Утверждение о том, что «Ройзман (у нас было и Бондарь - ред) похитил более 330 миллионов рублей» не соответствует действительности. Уголовное дело по ст. 159 УК РФ прекращено год назад, в марте 2018 года, о чем имеется не отмененное постановление органа предварительного следствия».

В первом утверждении мы с Григорием Борисовичем согласны – цифра в 330 миллионов звучала в материалах дела в другом контексте, наш корреспондент ошибся и наказан за это. Мы за эту цифру приносим Григорию Борисовичу Ройзману свои извинения, цифру из публикации убираем и уточняем: эта сумма была выделена комбинату общественного питания из городского бюджета, а уж как она использовалась – это должны исследовать специалисты.

Что касается второй части этого утверждения, то в публикации мы пишем, что первое дело было закрыто. Но потом через несколько месяцев по требованию прокурора области оно было снова открыто уже по другим статьям и до сих пор расследуется.

«Компании, которые выигрывали муниципальные контракты, не являлись фирмами-однодневками… Г.Ройзман не давал показаний, что считает Бондаря виновным в совершении преступлений».

Эти данные взяты из открытых источников со ссылкой на источники в силовых структурах. Есть и официальные источники - пресс-конференция начальника следственной части СУ МВД России по г.Челябинску Михаила Шестерикова с участием нашего корреспондента 20 марта 2015 года, пресс-конференция начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Александра Ермолаева с участием нашего корреспондента 9 декабря 2016 года. Кроме того, об этом деле много и подробно писали многие челябинские СМИ – сайты znak.com, ura.ru, 74.ru, блог Александра Подопригоры. Впрочем, следствие продолжается и все точки над «и» еще не поставлены.

Ответили мы Григорию Борисовичу как сумели. За неправильную цифру извинились в редакционном письме, здесь в этой публикации наше второе извинение – публичное. На наш взгляд, в тексте нет унижающих и порочащих его данных, только констатация фактов со ссылкой на официальные источники и источники в правоохранительных органах.